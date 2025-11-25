السياحة تحدد شروطا وضوابط جديدة بشأن شقق الإجازات

18 حجم الخط

نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 295 (تابع)، الصادر في 18 نوفمبر 2025، قرارًا جديدًا لوزارة السياحة والآثار، بشأن شروط وضوابط الترخيص بالنمط الثالث من وحدات شقق الإجازات (Home Holiday).

حيث نص قرار وزارة السياحة رقم 801 لسنة 2025، بشأن تطبيق أحكام هذا القرار، ويقصد بوحدات شقـق الإجازات (Home Holiday) النمط الثالث "كل وحدات فندقية بمبانى مستقلة بها، لا يقل عددها عن ٨ وحدات سكنية (شقة/ استديو).

ويشترط لمنح ترخيص بهذا النمط من الوحدات أن يحوى المبنى بكامله وحدات شقق إجازات (Home Holiday) النمط الثالث دون غيرها، ولا يجوز للمرخص له تغيير الغرض من استخدام هذه الوحدات بالمبنى بكامله طوال مدة الترخيص.

ويشترط أن تكون شقق الإجازات (Home Holiday) بالنمط الثالث فى منطقة لائقة من الناحية السياحية أو داخل تجمع سكنى لائق، وفقًا لما تقدره الإدارة المختصة بوزارة السياحة والآثار.

ويشترط للترخيص بوحدات شقق الإجازات النمط الثالث استيفاء المواصفات وتوافر الشروط والضوابط المرفقة بهذا القرار وتقديم المستندات التى تطلبها الإدارة المختصة بوزارة السياحة والآثار، وسداد الرسوم المقررة.

