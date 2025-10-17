السبت 18 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

التجارة العالمية تحذر: انفصال الصين وأمريكا يهدد بخسائر 7% من الاقتصاد العالمي

منظمة التجارة العالمية
منظمة التجارة العالمية

حذرت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، من العواقب الاقتصادية الخطيرة للتوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

 

التوترات التجارية بين أمريكا والصين 

وأكدت أن انقسام العالم إلى كتلتين تجاريتين قد يحرم الاقتصاد العالمي من 7% من نموه على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة رويترز، حيث أعربت أوكونجو إيويالا عن قلق المنظمة البالغ إزاء هذا التصعيد، موضحة أنها اتصلت بمسؤولين من البلدين لحثهم على تعزيز الحوار وتهدئة الأجواء.

وأعربت عن أملها في أن يحذو الطرفان حذو التجربة السابقة، ويتراجعا عن قرارات التصعيد، كما حدث أوائل هذا العام مما ساعد في تجنب عواقب أكثر خطورة.

ترامب: ندرس وقف التعاملات التجارية مع الصين في قطاع زيت الطعام

ضربة مضادة، الصين تبدأ رسميا فرض رسوم مواني على السفن الأمريكية

وشددت على أن أي انفصال بين العملاقين الاقتصاديين لن تؤثر تبعاته السلبية عليهما فحسب، بل ستمتد إلى جميع دول العالم، وخاصة الدول النامية التي ستتحمل خسائر مضاعفة في مؤشرات الرفاهية الاجتماعية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

التجارة العالمية منظمة التجارة العالمية التوترات التجارية التوترات التجارية بين أمريكا والصين الدول النامية مؤشرات الرفاهية الاجتماعية

مواد متعلقة

ترامب: ندرس وقف التعاملات التجارية مع الصين في قطاع زيت الطعام

الهند تطعن على الرسوم الجمركية الأمريكية بشأن النحاس في منظمة التجارة العالمية

الأكثر قراءة

تصل إلى 13 جنيها، ارتفاع ملحوظ في أسعار الفول والعدس بالأسواق

زيادة الشيدر 65 جنيها والفلمنك 55، آخر تطورات أسعار الجبن في ثاني أيام ارتفاع الوقود

ما راعوش حرمة الميت، مقتل شخص في مشاجرة بعد الانتهاء من عزاء شقيقته بالباجور

قطعت الشك باليقين، أبحاث حديثة تكشف ما يحدث لجسمك عند تناول 4 أكواب شاي أسود يوميا

بعد تراجعها، البنزين والسولار يشعلان جنون الطماطم اليوم بالأسواق

الدبح على أصوله، قفزة في أسعار اللحوم اليوم بعد زيادة السولار والبنزين

الأهلي يفتتح مشواره الإفريقي اليوم بمواجهة إيجل نوار البوروندي

إخواني صرف ويشارك في رسم ملامح ما بعد حرب غزة، من هو توفيق أبو نعيم المرشح لخلافة السنوار؟

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلية اليوم ( تحديث لحظي )

سعر الريال العماني أمام الجنيه في البنوك (آخر تحديث)

سعر الليرة السورية أمام الدولار اليوم الجمعة

آخر تطورات سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بمشاركة منتخب مصر الأول.. مواعيد دورة الإمارات الودية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 18 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية