التجارة العالمية تحذر: انفصال الصين وأمريكا يهدد بخسائر 7% من الاقتصاد العالمي

حذرت نجوزي أوكونجو إيويالا، المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية، من العواقب الاقتصادية الخطيرة للتوترات التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين.

التوترات التجارية بين أمريكا والصين

وأكدت أن انقسام العالم إلى كتلتين تجاريتين قد يحرم الاقتصاد العالمي من 7% من نموه على المدى الطويل.

جاء ذلك خلال مقابلة مع وكالة رويترز، حيث أعربت أوكونجو إيويالا عن قلق المنظمة البالغ إزاء هذا التصعيد، موضحة أنها اتصلت بمسؤولين من البلدين لحثهم على تعزيز الحوار وتهدئة الأجواء.

وأعربت عن أملها في أن يحذو الطرفان حذو التجربة السابقة، ويتراجعا عن قرارات التصعيد، كما حدث أوائل هذا العام مما ساعد في تجنب عواقب أكثر خطورة.

وشددت على أن أي انفصال بين العملاقين الاقتصاديين لن تؤثر تبعاته السلبية عليهما فحسب، بل ستمتد إلى جميع دول العالم، وخاصة الدول النامية التي ستتحمل خسائر مضاعفة في مؤشرات الرفاهية الاجتماعية.

