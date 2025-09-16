البنك الزراعي يستعرض أحدث خدماته المصرفية وحلوله التمويلية لتنمية القطاع الزراعي

حظي البنك الزراعي المصري بحضور لافت ومميز خلال مشاركته كراعي بلاتيني في النسخة السابعة والثلاثين من معرض "صحارى 2025"، الذي أقيم في مركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة خلال الفترة من 14 إلى 16 سبتمبر الجاري، حيث شهد جناح البنك إقبالًا كبيرًا من جمهور المعرض، للتعرف على أحدث الحلول والبرامج التمويلية، والخدمات المصرفية التي يقدمها البنك لصغار المزارعين، وشركات الانتاج الزراعي والحيواني، بالإضافة للعروض الترويجية التي قدمها البنك لعملائه خلال فترة المعرض، بالتزامن مع فعاليات الشمول المالي، احتفالًا بعيد الفلاح.



وظهر البنك الزراعي المصري، من خلال جناحه المشارك بالمعرض بإطلالة مميزة، تعكس حجم التطوير الذي يشهده البنك حاليًا في كافة قطاعاته، ليتمكن من ممارسة دوره كأكبر المؤسسات المصرفية المتخصصة في تنمية وتمويل القطاع الزراعي والأنشطة والصناعات المرتبطة به، كما يعكس الجناح الصورة الجديدة للبنك التي تتناسب مع تطلعات عملائه، وتلبي كافة احتياجاتهم المصرفية والتمويلية، بما ينعكس على تحقيق التنمية الزراعية الشاملة.

التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد القومي



وخلال مشاركته بالمعرض، حرص البنك أن يجعل من جناحه نموذجًا لوحدة مصرفية متكاملة تضم عددًا من القطاعات المتخصصة، مثل قطاعات ائتمان الشركات الكبرى والصغيرة والمتوسطة، والشمول المالي، لاستعراض منتجاته المصرفية، والتفاعل مع زوار المعرض والشركات المشاركة، والإجابة على كافة استفساراتهم، بالإضافة إلى قيام البنك بمنح بطاقات ميزة لزوار جناح البنك مجانًا، لتشجيعهم على التحول لاستخدام وسائل الدفع الإلكتروني.



وخلال افتتاح فعاليات معرض صحارى قام وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، يرافقه اللواء هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، والمهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بزيارة جناح البنك الزراعي المصري، وكان في استقبالهم محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك، وسامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي، وعدد من قيادات البنك، ووجه سيادته بضرورة استمرار الدور الوطني للبنك في دعم القطاع الزراعي والعاملين به، لتحقيق التنمية الزراعية ودعم الاقتصاد القومي، مشيدًا بحجم التطوير الذي يشهده البنك حاليًا والذي سينعكس بالضرورة على مستوى الخدمات المصرفية والتمويلية التي يقدمها البنك لعملائه، ويسهم في تعظيم الاستفادة من القطاع الزراعي.

الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية



وعلى هامش مشاركة البنك في معرض صحارى، أكد محمد أبو السعود، الرئيس التنفيذي للبنك الزراعي المصري، أن معرض صحارى يمثل فرصة جيدة للالتقاء بعدد كبير من الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، حيث يربط المعرض بين المتخصصين والمستثمرين، والأسواق الناشئة والتقنيات المتطورة، حيث يتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة، والالتقاء بالشركاء من الشركات والمستثمرين من مختلف الدول، بما يفتح آفاقًا جديدة للتعاون.

وأضاف:" كما يتيح المعرض فرصة كبيرة لإظهار الصورة الجديدة للبنك، وحجم التطور الذي يشهده حاليًا، بهدف تقديم خدماته المصرفية والتمويلية، وفق أفضل النظم المصرفية وأعلى مستويات الجودة، علاوة على استعراض الحلول التمويلية التي يمنحها البنك للأفراد والشركات للمساهمة في تنمية القطاع الزراعي.



وأوضح أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق العديد من الخدمات المصرفية والمنتجات التمويلية التي تلبي احتياجات عملاء البنك، بكافة شرائحهم من الخدمات المصرفية والتمويلية، لتيسير معاملاتهم المالية والبنكية خاصة للشريحة الأكبر من عملاء البنك في القرى والمحافظات، لتحقيق الشمول المالي وتحسين جودة الحياة في الريف المصري.



من جانبه، أكد سامي عبد الصادق، نائب الرئيس التنفيذي، أن معرض "صحارى 2025"، يقدم حزمة متكاملة من الأنشطة والبرامج التي تخدم مختلف قطاعات الزراعة، كما أنه يعتبر جسرًا للتواصل بين كافة المعنيين بالقطاع الزراعي، وبالتالي فإنه من الضروري تواجد البنك الزراعي المصري وسط هذه الكوكبة من العارضين من مختلف دول العالم، كونه المؤسسة المصرفية الأكبر في الشرق الأوسط المتخصصة في تمويل القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به، ما يخلق فرصًا جديدة لتعزيز دور البنك، وتوسيع دائرة عملائه.

