مدير ميرسك العالمية: قناة السويس هي الممر الملاحي الأكثر ملائمة وكفاءة لحركة التجارة العالمية

فينسينت كليرك المدير
فينسينت كليرك المدير التنفيذي لمجموعة ميرسك العالمية، فيتو
 أكد فينسينت كليرك الرئيس التنفيذي لمجموعة A.P.Moller-Maersk  على أن قناة السويس كانت ومازالت وستظل ركيزة محورية لحركة الشحن البحري لسفن مجموعة ميرسك، مقدرا جهود الدولة المصرية ودورها الكبير في عملها على استقرار سلاسل الإمداد بفضل جهودها الدبلوماسية من خلال وقفها لحرب غزة بفضل اتفاقية السلام بشرم الشيخ.   

أسامة ربيع: عودة سفن ميرسك لقناة السويس المسار الأمثل لاستدامة سلاسل الإمداد العالمية

عودة العديد من الخطوط الملاحية 

 وأشار إلى أن عودة سفن المجموعة للعبور من قناة السويس بادرة سيتبعها عودة العديد من الخطوط الملاحية للعبور من منطقة البحر الأحمر وقناة السويس.  

 

لماذا قناة السويس؟

وشدد كليرك على أن قناة السويس هي الممر الملاحي الأكثر ملائمة وكفاءة لحركة التجارة العالمية بين الشرق والغرب. 

 

وأشار في هذا الصدد إلى أن التحديات الأمنية التي شهدتها منطقة البحر خلال العامين الماضيين ألقت بظلالها على ارتفاع تكاليف النقل ونوالين الشحن، وتأثرت بها كافة دول العالم.

 

تعليق آمال واسعة على اتفاقية السلام  

وأوضح أن مجموعة ميرسك تعلق آمالًا واسعة على اتفاقية السلام التي تم توقيعها في شرم الشيخ، وما أعقبها من زخم عالمي يدفع في اتجاه التهدئة، وهو ما صاحبه هدوء في الأوضاع الأمنية بالبحر الأحمر وكان من نتائجها توقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية كخطوة  أساسية لعودة الإبحار عبر قناة السويس، متوقعا العودة قريبًا للعبور بشكل كامل من القناة.

 

وفي ختام كلمته، أبدى كليرك تطلعه لرؤية سفن ميرسك الكبرى تعبر بكامل طاقتها مجددًا عبر قناة السويس، وأن تستعيد قناة السويس معدلات الملاحة المعتادة قبل بدء الأزمة.

