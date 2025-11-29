قتلى وجرحى خلال احتجاج أمام مصفاة قرب أربيل العراقية

18 حجم الخط

قالت مصادر أمنية وطبية، اليوم السبت، إن شخصين على الأقل قتلا وأصيب ثلاثة آخرون برصاص قوات أمن إقليم كردستان العراق خلال احتجاج أمام مصفاة لاناز النفطية على الطريق إلى مدينة أربيل الشمالية.

احتجاج أمام مصفاة قرب أربيل العراقية

وبحسب المصادر الأمنية فإن "المتظاهرين في العراق طالبوا بتوفير فرص العمل داخل المصفى وأثناء احتجاجهم أطلقت القوات الأمنية المكلفة بالحراسة النار على المتظاهرين".



في وقت سابق من اليوم السبت، أفادت "رويترز" بأنه تم "استئناف تصدير الغاز من حقل خور مور العراقي بعد أيام من استهدافه بمسيرة".

مسيرة تستهدف حقب خور مور

استهدفت مسيرة قبل أيام حقل خور مور للغاز في كردستان العراق، مما أدى إلى اندلاع حريق وإصابة بعض العاملين.

كانت إمدادات الغاز لمحطات الكهرباء في إقليم كردستان العراق قد توقفت عقب هجوم مسيرة على حقل خور مور للغاز.

