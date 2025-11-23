الأحد 23 نوفمبر 2025
رياضة

بالقوة الضاربة، قائمة منتخب العراق المشاركة في كأس العرب

العراق، فيتو
العراق، فيتو
أعلن الجهاز الفني لمنتخب العراق عن القائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، والتي شهدت مزيجًا من الخبرة والعناصر الشابة لتمثيل “أسود الرافدين” في المنافسات.

قائمة العراق في كأس العرب

وضمّت القائمة ثلاثة حراس مرمى هم: فهد طالب، أحمد باسل، جلال حسن.


وفي خط الدفاع جاء كل من: مصطفى سعدون، سعد ناطق، أكام هاشم، مناف يونس، أحمد يحيى، أمير صباح، أحمد مكنزي.


أما خط الوسط، فشهد حضور أسماء بارزة مثل: إبراهيم بايش، حسين علي، حسن عبد الكريم، شيركو كريم، سجاد جاسم، علي جاسم، كرار نبيل، أسامة رشيد، ماركو فرج، عمار محسن، محمد جواد.


وفي خط الهجوم ضمّ المنتخب الثنائي المميز: أيمن حسين ومهند علي.

ويسعى المنتخب العراقي لتقديم مستويات قوية في البطولة، والذهاب بعيدًا في المنافسة، معتمدًا على توليفة تجمع بين القوة البدنية والمهارة الفنية، وسط تطلعات جماهيره لتحقيق حضور مشرف في النسخة المقبلة من كأس العرب.

