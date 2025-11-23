بالقوة الضاربة، قائمة منتخب العراق المشاركة في كأس العرب

18 حجم الخط

أعلن الجهاز الفني لمنتخب العراق عن القائمة الرسمية المشاركة في بطولة كأس العرب 2025، المقرر إقامتها في قطر خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر، والتي شهدت مزيجًا من الخبرة والعناصر الشابة لتمثيل “أسود الرافدين” في المنافسات.

قائمة العراق في كأس العرب

وضمّت القائمة ثلاثة حراس مرمى هم: فهد طالب، أحمد باسل، جلال حسن.



وفي خط الدفاع جاء كل من: مصطفى سعدون، سعد ناطق، أكام هاشم، مناف يونس، أحمد يحيى، أمير صباح، أحمد مكنزي.



أما خط الوسط، فشهد حضور أسماء بارزة مثل: إبراهيم بايش، حسين علي، حسن عبد الكريم، شيركو كريم، سجاد جاسم، علي جاسم، كرار نبيل، أسامة رشيد، ماركو فرج، عمار محسن، محمد جواد.



وفي خط الهجوم ضمّ المنتخب الثنائي المميز: أيمن حسين ومهند علي.

ويسعى المنتخب العراقي لتقديم مستويات قوية في البطولة، والذهاب بعيدًا في المنافسة، معتمدًا على توليفة تجمع بين القوة البدنية والمهارة الفنية، وسط تطلعات جماهيره لتحقيق حضور مشرف في النسخة المقبلة من كأس العرب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.