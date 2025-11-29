إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

18 حجم الخط

أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مطلع الكيلو 55 باتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.