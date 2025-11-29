السبت 29 نوفمبر 2025
محافظات

إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على الطريق الغربي بالفيوم

إسعاف، فيتو
إسعاف، فيتو
أصيب 5 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ربع نقل علي طريق القاهرة ـ أسيوط الصحراوي الغربي في نطاق الفيوم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم.

انقلاب سيارة علي الطريق الغربي 

وكان مدير أمن الفيوم اللواء أحمد عزت، تلقي إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث إنقلاب سيارة ربع نقل على طريق القاهرة أسيوط الصحراوي الغربي، بعد مطلع الكيلو 55 باتجاه القاهرة، وعلى الفور انتقلت قوة من الشرطة وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ، وتبين أن الحادث تسبب في إصابة 5 أشخاص، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام، لتلقي العلاج اللازم، وتمكنت إدارة مرور الفيوم من إزالة آثار الحادث وانتظمت حركة المرور على جانبي الطريق.

الأم كانت في طريقها إلى الطبيب، مصرع شاب ووالدته في تصادم بالفيوم

مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث مروري بالفيوم

 وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة المختصة، وقرر وكيل النيابة انتداب مهندس فني لمعرفة أسباب الحادث، وتحديد مسئولية قائد السيارة عن الواقعة، وتولي التحقيق. 

الفيوم ادارة مرور الفيوم أسيوط الصحراوي الغربي اصابة 5 اشخاص انقلاب سيارة ربع نقل غرفة عمليات شرطة النجدة مدير أمن الفيوم مستشفي الفيوم العام

الجريدة الرسمية