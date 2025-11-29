السبت 29 نوفمبر 2025
رياضة

بالميراس ضد فلامنجو، موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس والقنوات الناقلة

موعد نهائي كوبا
موعد نهائي كوبا ليبرتادوريس
 بالميراس ضد فلامنجو، تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة في قارة أمريكا الجنوبية مساء اليوم السبت، لمتابعة نهائي كوبا ليبرتادوريس، والتي ستحدد بطل أمريكا الجنوبية لعام 2025.

وسيكون هذا النهائي الخامس بين فريقين برازيليين في آخر ست سنوات، ما يعكس هيمنة البرازيل على كرة القدم للأندية في أمريكا الجنوبية.
 

موعد مباراة بالميراس ضد فلامنجو في نهائي كوبا ليبرتادوريس

 وتقام مباراة بالميراس ضد فلامنجو في نهائي كوبا ليبرتادوريس، اليوم السبت، وتنطلق صافرة مباراة بالميراس ضد فلامينجو، على الملعب الأثري، في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الثانية عشرة عند منتصف الليل بتوقيت المملكة العربية السعودية.

 القنوات الناقلة لمباراة بالميراس أمام فلامنجو في كوبا ليبرتادوريس


تمتلك شبكة قنوات beIN Sports الحقوق الحصرية لإذاعة مباريات كوبا ليبرتادوريس 2025 في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وتذاع  مباراة نهائي  كوبا ليبرتادوريس عبر قناة beIN Sports 2 HD في تمام الحادية عشرة من مساء اليوم السبت.

وكان بالميراس نجح في التأهل لنهائي كوبا ليبرتادوريس بعدما فاز على ليجا كيتو في نصف النهائي، فيما تأهل فلامنجو للنهائي على حساب نظيره راسينج كلوب.

 

كأس القارات للأندية

ومن المقرر أن يتأهل الفائز من مباراة بالميراس ضد فلامنجو إلى ربع نهائي كأس القارات للأندية، والذي سيلتقى مع كروز أزول بطل أمريكا الشمالية، على أن يواجه الفائز من بطلي الأمريكتين نظيره بيراميدز في نصف النهائي.

 

