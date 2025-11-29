رئيس النواب يشدد على أهمية تعزيز التعاون البرلماني مع مالطا

18 حجم الخط

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مع انجلو فاروجا رئيس برلمان مالطا، على هامش أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات والتي يستضيفها مجلس النواب المصري.

تعزيز العلاقات بين مصر ومالطا في المجال البرلماني

خلال اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي على العلاقات التاريخية التي تربط مصر ومالطا وعلى نقاط التقارب التي تجمع الشعبين الصديقين، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون البرلماني، وأيضًا ضرورة رفع مستوى التعاون الاقتصادي ليتناسب مع مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

كما أعرب عن اهتمام مصر بتوسيع مجالات التعاون لتشمل التعاون في مجال الطاقة المتجددة وإنتاج الكهرباء من الرياح والربط الكهربائي وتحلية المياه والإنشاءات والبنية التحتية، كما أعرب عن تقدير مصر لاعتراف مالطا بالدولة الفلسطينية.

ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين مالطا ومصر

من جانبه، أكد رئيس برلمان مالطا على ضرورة تعزيز العلاقات الثنائية بين مالطا ومصر على كافة الأصعدة، خاصة على الصعيد البرلماني لتتناسب مع العلاقات التاريخية بين البلدين الصديقين، مؤكدًا على ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين.

كما التقى رئيس مجلس النواب، مع جوردان جاندروكوفيتش رئيس برلمان كرواتيا، على هامش أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات.

والتقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، مع الدكتورة توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، رئيسة برلمان تنزانيا، على هامش أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات.

وأكد جبالي، حرص البرلمان المصري الدائم على الانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات التاريخية بين البرلمان المصري والاتحاد.



وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا، عبر المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده تلك العلاقات على كافة المستويات، في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على ترسيخ التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات، والتشاور والتنسيق الدائم إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

