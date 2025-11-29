السبت 29 نوفمبر 2025
رئيس النواب يرحب بتعزيز العلاقات البرلمانية مع كرواتيا

لقاء برلماني مصري
لقاء برلماني مصري - كرواتي
التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مع جوردان جاندروكوفيتش رئيس برلمان كرواتيا، على هامش أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات.

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي أن اللقاء يأتي استكمالًا لمسيرة علاقات الود والصداقة التاريخية بين البلدين، مُشيدًا بالتطور المتنامي في علاقات التعاون الثنائي في السنوات الأخيرة، خاصة مع تزايد وتيرة رفيعة المستوى بين البلدين، والتي كان آخرها زيارة رئيس جمهورية كرواتيا للمشاركة في افتتاح المٌتحف المصري الكبير.

دعم كرواتيا للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي

كما تقدم المستشار الدكتور حنفي جبالي بالشكر إلى جمهورية كرواتيا لدعمها المستمر للشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي. 

تعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري والكرواتي

وعلى الصعيد البرلماني، رحب رئيس مجلس النواب، بتعزيز العلاقات البرلمانية بين البرلمان المصري والكرواتي في كافة المجالات البرلمانية والتشريعية، وكذا التنسيق البرلماني الثنائي إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك في المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية بما يوازن الزخم الراهن في العلاقات السياسية.

من جانبه، عبر رئيس البرلمان الكرواتي عن بالغ التقدير لحسن التنظيم وحفاوة الاستقبال خلال أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات.

اعتزاز كرواتيا بالعلاقات التاريخية مع مص

وأكد اعتزاز كرواتيا بالعلاقات التاريخية مع مصر، وسعيها لتعزيز تلك العلاقات على كافة الأصعدة الاقتصادية والتجارية والثقافية.

كما أكد على استمرار دعم كرواتيا لمصر في مختلف المحافل الدولية خاصةً الاتحاد الأوروبي انطلاقًا من دور مصر المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشهد مجلس النواب اليوم، قمة رؤساء البرلمانات التابعة لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيسالمجلس، والتي تُعقد في مصر بمشاركة واسعة من وفود برلمانية تمثل دولًا من شمال وجنوب المتوسط.

