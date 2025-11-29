رئيس مجلس النواب: العلاقات المصرية التنزانية تشهد زخما على كافة المستويات

18 حجم الخط

التقى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، مع الدكتورة توليا أكسون رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي، رئيسة برلمان تنزانيا، على هامش أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات.

حرص مصر على الانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي

في مُستهل اللقاء، أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، على حرص البرلمان المصري الدائم على الانخراط بفاعلية في أنشطة الاتحاد البرلماني الدولي في ضوء العلاقات التاريخية بين البرلمان المصري والاتحاد.

وعلى صعيد العلاقات الثنائية بين مصر وتنزانيا، عبر المستشار الدكتور حنفي جبالي، عن بالغ الاعتزاز بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، مُشيدًا بالزخم الإيجابي الذي تشهده تلك العلاقات على كافة المستويات، في ضوء حرص القيادة السياسية في كلا البلدين على ترسيخ التعاون الاستراتيجي في كافة المجالات، والتشاور والتنسيق الدائم إزاء القضايا محل الاهتمام المشترك.

العلاقات بين مصر وتنزانيا

من جانبها، عبرت رئيسة الاتحاد البرلماني الدولي ورئيسة برلمان تنزانيا عن بالغ اعتزازها بالمشاركة في أعمال منتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط وقمة رؤساء البرلمانات، مُشيدة بدور البرلمان المصري النشط والفاعل في الاتحاد البرلماني الدولي، ومُعربةً عن اعتزاز تنزانيا بعلاقاتها التاريخية والوطيدة مع مصر، وتقديرها للدور التنموي الذي تقوم به مصر في تنزانيا والقارة الأفريقية.

وانطلقت اليوم الجلسة الرئيسية لقمة رؤساء البرلمانات التابعة لمنتدى الجمعية البرلمانية للاتحاد من أجل المتوسط، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، والتي تُعقد في مصر بمشاركة واسعة من وفود برلمانية تمثل دولًا من شمال وجنوب المتوسط.

تفاصيل منتدى جمعية الاتحاد من أجل المتوسط

هذه القمة تأتي في إطار الاحتفال بالذكرى الثلاثين لانطلاق عملية برشلونة، وتهدف إلى إعادة تنشيط الشراكة الأورومتوسطية.

تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط

وتحمل الجلسة الرئيسية عنوان "كيفية تعزيز التعاون الاقتصادي بين ضفتي البحر المتوسط"، حيث يشير العنوان إلى النية الواضحة لإعادة إطلاق عملية برشلونة وتفعيل دور البرلمانات في دفع عجلة النمو المشترك والتكامل الإقليمي، ما يتطلب توافقًا في الرؤى بين مختلف الأطراف.

اهتمام خاص لملفات الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر

وتتصدر أجندة المناقشات مجموعة من القضايا الحيوية والملحة، حيث تركز القمة على الأولويات المشتركة، مع إيلاء اهتمام خاص لملفات الأمن الإقليمي والتنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر.

دعم الحوار والتكامل المشترك

وتسعى البرلمانات الحاضرة إلى وضع آليات واضحة لدعم الحوار والتكامل المشترك، معتبرةً المؤسسات التشريعية جسرًا أساسيًا للتفاهم بين شعوب المنطقة.

جدير بالذكر أنه سبقت هذه الجلسة رفيعة المستوى اجتماعات تحضيرية مهمة.

