كيف غير قانون التأمينات الجديد مفهوم المعاش المبكر في مصر؟

لم يكن "المعاش المبكر" مجرد مخرج قانوني من ضغط العمل، بل طوق نجاة من إرهاق السنوات، أو وسيلة للتفرغ لمشاريع خاصة أو ظروف أسرية بالنسبة لآلاف الموظفين والعاملين.

وكان الخروج بعد 20 عامًا من الخدمة خيارًا متاحًا ومضمونًا نسبيًا، قبل أن يتبدّل المشهد جذريًا مع صدور قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي أعاد تعريف المفهوم من جذوره، ووضع اشتراطات جديدة رفعت سقف التحدي.

نهاية فكرة التقاعد المبكر في مصر

القانون الجديد أنهى فكرة التقاعد المبكر بعد 15 أو 20 سنة تأمين، واشترط مدة لا تقل عن 25 سنة فعلية للاشتراك التأميني، دون أي مدد اعتبارية أو افتراضية، وهو ما مثل مفاجأة لعدد كبير من الموظفين الذين خططوا لمغادرة سوق العمل في وقت مبكر.

وعلى الرغم من أن القانون أتاح ضم مدد التأمين السابقة تلقائيًا طالما تم تسجيلها على نفس الرقم التأميني، إلا أن كثيرين اصطدموا بشرط استكمال المدة، خصوصًا في حالات الانتقال بين وظائف متقطعة، أو التوقف المؤقت عن العمل.

ويشترط كذلك أن يكون العامل قد توقف تمامًا عن العمل، وألا يكون مؤمّنًا عليه في جهة أخرى، إضافة إلى شرط أن لا يقل مبلغ المعاش المستحق عن 65% من الحد الأدنى للأجر التأميني وقت الخروج.

وفي الحالات التي لا يتم فيها استكمال المدة المطلوبة، لا يكون أمام العامل سوى خيار الاستمرار في العمل حتى بلوغ السن القانونية، أو الاشتراك في نظام التأمينات الاختياري لاستكمال المدة المطلوبة.

بالنسبة لموظف عمل 10 سنوات في جهة، ثم 5 سنوات في أخرى، لا يكفي أن يجمع المجموع (15 سنة) للتقدم بطلب المعاش المبكر. بل يجب الوصول إلى 25 سنة فعلية على الأقل، ما لم يكن الفصل قهريًا وتدخلت التأمينات في تقييم الوضع وهذه النقطة وحدها غيّرت خطط كثير من العاملين ممن ظنوا أنهم على بعد خطوة من التقاعد المبكر.

حقوق العامل وصاحب العمل

يمكن القول أن قانون التأمينات 2019 أعاد ضبط الإيقاع بين ما يتمناه العامل، وما يمكن أن يحصل عليه من الدولة في نهاية خدمته.

وأصبح "المعاش المبكر" حقًا مشروطًا بصرامة، لا مخرجًا سهلًا ولذا فإن التخطيط المبكر للتأمين، ومراجعة المدد، والاشتراك الاختياري عند التوقف، باتت خطوات ضرورية لتأمين مخرج كريم بعد سنوات العمل

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