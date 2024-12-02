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التأمينات: زيادة الحد الأدنى للمعاش لـ 1500 جنيه والأقصى 11600 جنيه

اللواء جمال عوض رئيس
اللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمينات
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أعلن اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي  عن رفع الحد الأدنى لأجرالاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من  2000 جنيه، كما تم رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليكون  14500 جنيه بدلًامن  12600 جنيه وذلك اعتبارًا من 1/1 /2025.

الحد الأدنى للمعاش

وأوضح عوض أنه سيترتب على ذلك رفع الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارا من 1/1 /2025 ليصبح   1495 جنيه بدلًا من 1300 جنيه، ويبلغ الحد الأقصى للمعاش  11600 جنيه بدلًا من  10080 جنيه.

قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني

وأكد عوض أن قرار رفع الحدين الأدنى والأقصى لأجر الإشتراك التأميني وفقًا لأحكام  قانون التأمينات الإجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم  148 لسنة 2019، والذي تضمن آلية سنوية لزيادة هذين الحدين، ويأتي ذلك في إطار تنفيذ محاور إصلاح نظام التأمينات الاجتماعي بهدف تحسين قيم المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند إنتهاء خدمتهم وإستحقاق المعاش.

أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة

وأشار رئيس الهيئة إلي أنه تيسيرًا علي أصحاب الأعمال والشركات كثيفة العمالة والتى يزيد عدد العاملين بها عن 100  مؤمن عليه يمكنهم تقديم إستمارات تعديل الأجور علي وسيط إلكتروني " إسطوانة مدمجه CD – فلاش ميموري " تحتوي علي الأرقام التأمينية للمؤمن عليهم وتعديلات الأجور الي مكاتب التامينات التابعين لها إعتباراُ من 1/1/2025.

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