الثلاثاء 01 يوليو 2025
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المستفيدون من زيادة المعاشات الجديدة وقيمتها

المعاشات
المعاشات
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بدأت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، صرف معاشات شهر يوليو 2025 بالزيادة الجديدة، ويزداد البحث عن المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة وقيمتها. 


وخلال السطور التالية تستعرض فيتو المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة وقيمتها 

 

جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير

 يتمثل جدول صرف المعاشات بعد التعديل الأخير في الآتي:

الشريحة الأولى: 1495 جنيهًا.

الشريحة الثانية: 1725 جنيهًا.

الشريحة الثالثة: 1840 جنيهًا.

الشريحة الرابعة: 2300 جنيه.

الشريحة الخامسة: 2645 جنيهًا.

الشريحة السادسة: 2990 جنيهًا.

الشريحة السابعة: 3335 جنيهًا.

الشريحة الثامنة: 3680 جنيهًا.

الشريحة التاسعة: 4025 جنيهًا.

الشريحة العاشرة: 4370 جنيهًا.

الشريحة الحادية عشرة: 4715 جنيهًا.

الشريحة الثانية عشرة: 5060 جنيهًا.

الشريحة الثالثة عشرة: 5405 جنيهات.

الشريحة الرابعة عشرة: 11592 جنيهًا

 

وأكد اللواء جمال عوض رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي أن صدور القرار الجمهوري بزيادة المعاشات بنسبة ١٥٪؜ اعتبارًا من أول يوليو تعكس اهتمامه بتعزيز الحماية الاجتماعية لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم.

 

الحد الأقصى لزيادة المعاشات 

وأوضح عوض أن الحد الأقصى للزيادة 2175 جنيهًا، ويستفيد منها نحو 11.5 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستحقين، وتبلغ تكلفة  الزيادة 70 مليار سنويًّا.

 

وفقا للهيئة القومية للتأمينات يستفاد من تلك الزيادة 11 مليون مواطن من أصحاب المعاشات والمستفيدين منه.

 

وبشان المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة وقيمتها , نصت المادة الأولى من القرار على أنه: تُزاد بنسبة 15% بدءا من 1 يوليو 2025 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

 

1- القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

2- قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
 

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المستفيدين من زيادة المعاشات الجديدة وقيمتها , فيتو 

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قرارًا جمهوريًا يحمل رقم 225 لسنة 2025 بشأن زيادة المعاشات اعتبارا من 2025/7/1.


ونشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية اليوم ونص القرار الجمهوري، في مادته الأولى على زيادة بنسبة 15% بدءًا من 2025/7/1 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ، والمقررة وفقا لأحكام القانونين الآتيين:

القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية.

 

قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 147 لسنة 2019
وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية:

 

 

 

يقصد بالمعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما أضيف إليه من زيادات حتى 2025/6/30.

تربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بنسبة 15 % أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات الحد الأدنى المنصوص عليه بالفقرة الأخيرة من المادة 24 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة على نسبتها إلى الحد الأقصى لأجر الاشتراك الشهري في 2025/6/30.

لا تعتبر إعانة العجز المنصوص عليها بالفقرة الأخيرة من المادة 35  من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه والمنحة الاستثنائية المقررة بموجب القانونين رقمي 166 لسنة 2022، و172 لسنة 2023 المشار إليهما جزءا من المعاش الذي تحسب على أساسه الزيادة.

 

 

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