قوى عاملة الشيوخ تناقش اليوم تعديل قانون التأمينات والمعاشات

تعقد اليوم الأحد، لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، برئاسة أسامة كمال، أولى اجتماعاتها في دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني.

جدول أعمال لجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ

ويتضمن جدول أعمال اللجنة مناقشة خطة العمل، خلال دور الانعقاد الحالي، وذلك بعد تشكيل هيئة مكتبها مع بداية أعمال مجلس الشيوخ.

مناقشة تعديل قانون التأمينات والمعاشات

كما تناقش اللجنة خلال اجتماعها اليوم، مشروع تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر برقم 148 لسنة 2019، بالاشتراك مع لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي.

لجان الشيوخ تضع خطة عمل دور الانعقاد الأول

وتنص المادة 60 من اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ على: تحدد اللجان في بداية كل دور انعقاد عادي، الموضوعات التي تدخل في نطاق نشاطها وتحتاج إلى مناقشة خلال هذا الدور، والأسباب المبررة لهذه المناقشة، والجوانب التي تستحق الدراسة، وتقدم بيانا بذلك إلى رئيس المجلس.

توزيع مقاعد هيئات مكاتب لجان الشيوخ بين الأحزاب

يشار إلى أنه حصل حزب مستقبل وطن على نصيب الأسد من إجمالي عدد المناصب داخل اللجان النوعية بمجلس الشيوخ، بواقع 19 منصبا، يليه حماة الوطن، بواقع 13 منصبا، ثم الجبهة الوطنية، بـ10 مناصب، ثم الشعب الجمهوري، بـ4 مقاعد.

فيما حصلت أحزاب المصري الديمقراطي، الإصلاح والتنمية، العدل، والوفد، على مقعدين لكل منهم.

انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ

جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الشيوخ، على تشكيل قوائم اللجان النوعية الـ14، ودعوة رئيس المجلس، المستشار عصام الدين فريد، الأعضاء، لانتخاب هيئات المكاتب.

أسامة كمال رئيسا للجنة الطاقة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ

وأسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ عن انتخاب النائب أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، رئيسا للجنة، والنائبين جلال عبد الله عبد العزيز القادري، ومحمد أحمد عبد الرحمن فرج، وكيلين، ومروة قنصوة، أمينا للسر.

