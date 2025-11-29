رئيس الإنجيلية: الإبداع رسالة لخدمة الإنسان وبناء مجتمع أكثر وعيا

18 حجم الخط

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، في الاحتفال الذي أقامه مركز الإبراهيمية للإعلام بمناسبة مرور ٢٠ عامًا على تأسيسه، وذلك بالمركز الكاثوليكي للسينما للآباء الفرنسيسكان، تحت مظلة رابطة الإنجيليين في مصر، برئاسة المخرج والإعلامي يوسف منصور.

تمكين منظمات المجتمع المدني

وشهد الاحتفال حضورًا واسعًا لشخصيات إعلامية وفنية ودينية ومجتمعية، إلى جانب تكريم عدد من الرموز المؤثرة في مجالات الإعلام والفنون والتنمية.

وفي كلمته الافتتاحية، رحب يوسف منصور، مؤسس ومدير المركز، برئيس الطائفة الإنجيلية الدكتور القس أندريه زكي، معربًا عن تقديره العميق لدعمه المتواصل للإعلام الهادف وللمبادرات التي تجمع بين الإبداع والتنمية، مؤكدًا أن هذا الدعم شكّل حافزًا دائمًا لاستمرار المركز وتطوير رسالته على مدار عشرين عاما.

وفي كلمته، هنأ الدكتور القس أندريه زكي المركز بمرور عشرين عامًا على انطلاقه، مؤكدًا أن مركز الإبراهيمية "ليس مجرد منصة للإنتاج الفني والإعلامي، بل منارة تحمل رسالة تنموية وروحية عميقة وملهمة، أسهمت عبر السنوات في دعم الفئات الأكثر ضعفًا وبناء الوعي المجتمعي".

وأشار إلى أن برامج المركز، منذ تأسيسه عام ٢٠٠٥، قدمت مشروعات نوعية في السلام والمصالحة، وتمكين منظمات المجتمع المدني، إلى جانب مبادرات متقدمة في حقوق الطفل، والتعليم المدني، والحوار المجتمعي، والمساواة، وبناء السلام بين الأديان، وإدماج ثقافة السلام بين الأطفال واللاجئين، ومكافحة العنف، وتغيير الصورة النمطية للمرأة في الإعلام.

وأكد رئيس الطائفة أن هذه الرؤية انطلقت من شخصية إعلامية رائدة هو الأستاذ يوسف منصور، الذي صنع مدرسة إعلامية مهنية تتلمذ عليها جيل من الإعلاميين.

وشدد على أن العمل الإبداعي "ليس للتسلية فقط، بل رسالة يستخدمها الله لأجل الناس، وقدرة قادرة على تغيير حياة شخص أو مجتمع بالكامل"، مضيفًا: "الفن، بكل أشكاله، ليس مجرد تعبير شخصي، بل رسالة تصل إلى القلوب قبل العقول، وتغرس قيم المحبة والعدل والتسامح."

واختتم كلمته قائلًا: "نحتفل اليوم بتاريخ من الإنجازات، ولكننا نؤكد أيضًا التزامنا بمواصلة هذه الرسالة النبيلة. فالإبداع حين يصاغ بروح المسؤولية والقيم الإنسانية يصبح قوة لبناء مجتمعات أكثر سلامًا وعدالة."

وشهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات التي أثرت في مسيرة المركز أو كان لها دور إنساني ومجتمعي بارز، حيث تم تكريم الفنان ماجد الكدواني، والدكتورة دينا عبد الكريم، والدكتورة أمل إمام، كما تم تكريم القس فاروق الديري، أحد الداعمين الأوائل للمركز، والدكتور سمير فرج، أستاذ التصوير السينمائي، والقمص مرقص يوسف، مدير مكتب العدالة والسلام بأسيوط، والقس بانكت أَكي، مدير جمعية العمل الإنساني والتنموي بالسويد.

وشملت فعاليات الاحتفال كلمة للقس بيتر وديع، القائم بأعمال رئيس مجلس إدارة مركز الإبراهيمية، قدم فيها الشكر للدكتور القس أندريه زكي رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس رابطة الانجيليين بمصر، كما تم تكريم المخرج والإعلامي يوسف منصور من لجنة الإعلام والنشر بمجمع مشيخة الدلتا الإنجيلية برئاسة الدكتور القس أمجد أيوب. وخُصصت فقرات الاحتفال لعدد من الأعمال الفنية المتميزة التي أضفت جوًا من الإبداع والبهجة على الفعالية.

