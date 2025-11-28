رئيس الإنجيلية: تنمية المرأة والأسرة رسالة أصيلة لرابطة السيدات

18 حجم الخط

شارك الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، في احتفال رابطة السيدات بمرور خمسة وسبعين عاما على تأسيسها، وذلك بحضور نائب رئيس الطائفة الدكتور القس جورج شاكر، وعدد من قيادات ورموز الطائفة الإنجيلية، وأعضاء الرابطة، وعدد من المدعوين.

الدراسات اللاهوتية

وخلال كلمته، قدّم الدكتور زكي الشكر والتقدير لرابطة السيدات على مسيرتها الممتدة في الخدمة الروحية والاجتماعية، مؤكدًا أن “الرابطة قدّمت عبر تاريخها مساحة حقيقية لنمو المرأة روحيًّا، ومجالًا للتشجيع والمشاركة الفاعلة في خدمة الكنيسة والمجتمع، من خلال برامج المشورة، وتدريب القيادات، والدراسات اللاهوتية، والشراكات الواسعة مع كلية اللاهوت والمؤسسات الكنسية”.

كما قدّم الدكتور القس أندريه زكي التهنئة للدكتورة سحر موسى بمناسبة تولّيها رئاسة رابطة السيدات، متمنيًا لها “النجاح والبركة في قيادة المرحلة المقبلة”.

وأشار رئيس الطائفة الإنجيلية إلى اتساع خدمات الرابطة لتشمل محافظات ومراكز وقرى مصر، عبر لقاءات روحية وصلوات جماعية وخدمات اجتماعية متنوعة، من بينها دعم ذوي الإعاقة، مضيفًا "أن استمرار هذا الدور يؤكد التزام الرابطة برسالتها الأصيلة في رعاية وتنمية المرأة والأسرة".

وشهد الاحتفال تكريم السيدة روزيت رفقي تقديرًا لمسيرتها التي امتدت لتسع سنوات في قيادة الرابطة، والتي وصفها الدكتور القس أندريه زكي بأنها “نموذج للقيادة الحكيمة والعمل الجماعي، وحرصٍ دائم على تطوير رسالة الرابطة وامتدادها”.

كما أشار إلى مشاركاتها الواسعة في العمل المسكوني، من خلال رئاستها السابقة للجنة المرأة بمجلس كنائس مصر، وعضويتها القيادية في مجلس كنائس كل أفريقيا كنائب للرئيس.

واختتم رئيس الطائفة الإنجيلية كلمته موجّهًا رسالة تقدير إلى السيدة روزيت: "شكرًا لإخلاصك، وللأثر الطيب الذي تركتِه وسيستمر في حياة الرابطة وفي حياة كثيرات.”

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.