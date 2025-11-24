رئيس الإنجيلية: المشاركة في الانتخابات مسئولية وطنية تعزز استقرار الوطن

18 حجم الخط

أدلى الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، بصوته صباح اليوم في انتخابات مجلس النواب، وذلك بلجنة مدرسة مصطفى كامل الإعدادية بنين بمساكن شيراتون بمحافظة القاهرة.

وفي تصريحات رسمية عقب الإدلاء بصوته، شدّد الدكتور زكي على أهمية المشاركة الواعية في الاستحقاقات الوطنية، مؤكدًا أن الإقبال على صناديق الاقتراع يعكس وعي المواطن المصري وحرصه على مستقبل وطنه. وقال:"المشاركة في الانتخابات مسئولية وطنية تقع على عاتق كل مواطن. إن حضور المواطنين إلى اللجان واختيار ممثليهم يعبر عن التزامهم بالمصلحة العامة ورغبتهم في الإسهام البنّاء في مسيرة الوطن."

وتابع قائلًا: "كل صوت هو مساهمة حقيقية في صنع القرار العام، ويُعد جزءًا من جهود دعم مؤسسات الدولة وقدرتها على تحقيق التنمية وتلبية تطلعات المواطنين."

واختتم الدكتور زكي تصريحاته بالتأكيد على تقديره للدور الذي يقوم به القضاة والموظفون والمراقبون لضمان سير العملية الانتخابية بنزاهة وانتظام، مؤكدًا أن هذه الجهود تسهم في تعزيز استقرار الوطن ودعم مساره نحو مستقبل أفضل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.