علامات بداية تكيّسات المبايض عند البنات، إشارات مبكرة لا يجب تجاهلها

18 حجم الخط

تكيّسات المبايض (أو متلازمة تكيّسات المبايض – PCOS) من أكثر المشكلات الصحية انتشارًا بين البنات في سن المراهقة والشابات، لكنها في كثير من الأحيان تظهر مبكرًا بإشارات خفيفة لا تلاحظها الفتاة إلا بعد تفاقم الأعراض.

إدراك العلامات المبكرة يساعد على الكشف المبكر، وتقليل المضاعفات، وحماية صحة الفتاة الجسدية والنفسية على المدى الطويل.





تعاني كثير من البنات من لخبطة في الهرمونات خلال مرحلة البلوغ، وهذا أمر طبيعي. لكن استمرار هذه الاضطرابات أو تزايدها بشكل واضح قد يكون مؤشرًا على بداية تكيّسات المبايض، خاصة إذا تجمعت عدة أعراض معًا.



أشارت الدكتورة شيرين مدين استشاري أمراض النساء والتوليد، إلى أن تكيّسات المبايض ليست مرضًا خطيرًا، لكنها حالة تحتاج إلى اهتمام ومتابعة. كلما وعَت الفتاة بالأعراض مبكرًا، أصبح العلاج أبسط وأسرع.



أضافت الدكتورة شيرين، أنه إذا كانت الفتاة تعاني من اضطرابات في الدورة أو علامات هرمونية واضحة، من الأفضل عدم تجاهل الأمر واللجوء للطبيبة لإجراء فحوصات بسيطة مثل السونار والتحاليل الهرمونية.



كما أن الاهتمام المبكر يساعد البنات على الحفاظ على صحتهم، توازنهم الهرموني، ومستقبلهم الإنجابي بكل أمان.

أعراض تكيسات المبايض عند البنات

وفيما يلي تستعرض الدكتورة شيرين، العلامات الأكثر شيوعًا التي قد تشير إلى بداية ظهور تكيسات المبايض.

1. اضطرابات أو عدم انتظام الدورة الشهرية

يُعتبر عدم انتظام الدورة هو العرض الأشهر والأوضح لبدء تكيّسات المبايض.

قد تلاحظ الفتاة واحدة أو أكثر من العلامات التالية:

تأخر الدورة لأسابيع طويلة.

غياب الدورة شهر أو أكثر دون وجود حمل (للفتيات المتزوجات لاحقًا).

دورة تأتي مرة وتغيب مرة، أو تأتي في مواعيد مختلفة.

تدفق دم خفيف جدًا أو غزير بدرجة غير معتادة.

يرجع ذلك إلى أن الهرمونات المسؤولة عن التبويض، مثل هرمون FSH وLH، تصبح غير منتظمة، مما يمنع المبيض من إطلاق بويضة بشكل طبيعي.

2. زيادة الشعر في مناطق غير مرغوبة

واحدة من العلامات التي تسبب قلقًا نفسيًا للبنات وتؤثر على الثقة بالنفس.

قد تظهر شعيرات كثيفة وسميكة في مناطق مثل:

الذقن

الشارب

الصدر

البطن

الظهر

سبب هذا العرض هو ارتفاع هرمون الذكورة الأندروجين. قد تشعر الفتاة أن الشعر يزيد باستمرار رغم إزالته، وقد لا تستجيب لطرق إزالة الشعر التقليدية.

3. حب الشباب المستمر أو الشديد

ظهور حب الشباب عند البنات أمر طبيعي في سن المراهقة، لكن في حالة تكيّسات المبايض يكون مختلفًا:

يظهر بكثرة خصوصًا أسفل الوجه (الذقن والفك).

يستمر لفترات طويلة رغم العلاج.

قد يكون مصحوبًا بدهنية شديدة في البشرة.

زيادة هرمونات الذكورة تحفّز الغدد الدهنية، مما يؤدي لظهور الحبوب بشكل كثيف.

4. زيادة الوزن أو صعوبة فقدانه

تكيّسات المبايض ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمقاومة الإنسولين، مما يسبب:

زيادة الوزن خاصة في منطقة البطن.

عدم الاستجابة للرجيم التقليدي.

صعوبة فقدان الوزن رغم المحاولات.

قد تلاحظ الفتاة أن وزنها يزيد بسرعة بدون سبب واضح، أو أن جسمها يخزن الدهون بشكل مختلف عما اعتادت عليه.

5. تساقط الشعر أو ترققه

من العلامات التي قد لا تربطها الفتاة بتكيّسات المبايض في البداية، لكنّها تحدث بسبب نفس المشكلة: ارتفاع الأندروجين.

تساقط الشعر هنا يكون:

على شكل فراغات في مقدمة الرأس.

أو خفة عامة في الشعر بدون سبب واضح.

اللافت أن هذا النوع من التساقط يشبه تساقط الشعر الوراثي عند الرجال لكنه بدرجة أخف.

6. آلام أسفل البطن أو ثِقَل في الحوض

ليست كل البنات تلاحظ هذا العرض، لكنه شائع.

قد تشعر الفتاة بـ:

ثِقَل أو شد أسفل البطن.

ألم خفيف لكنه متكرر.

ألم قبل موعد الدورة بفترة طويلة.

السبب: وجود أكياس صغيرة على المبيض تسبب ضغطًا بسيطًا أو اضطرابًا في التوازن الهرموني.

7. تقلبات مزاجية واضحة

تؤثر هرمونات المبيض مباشرة على الحالة النفسية.

قد تلاحظ الفتاة:

توترًا غير مبرر

شعورًا بالقلق

نوبات بكاء

سرعة انفعال

إحساسًا بالإرهاق رغم النوم الجيد

وفي بعض الحالات قد تشعر الفتاة بالاكتئاب بدرجات متفاوتة بسبب اختلال الهرمونات.

8. اسمرار الجلد في مناطق معينة

من العلامات التي ترتبط بمقاومة الإنسولين، وهي شائعة في تكيّسات المبايض.

قد يظهر الاسمرار في:

الرقبة من الخلف

ما بين الفخذين

تحت الإبطين

يبدو اللون غامقًا وواضحًا وكأنه “طبقة مظللة” على الجلد.

9. الشعور بالجوع بسرعة أو الرغبة الشديدة في السكر

هذه العلامة تحدث بسبب خلل في طريقة تعامل الجسم مع الإنسولين.

قد تلاحظ الفتاة:

جوعًا سريعًا بعد الأكل.

رغبة شديدة في أكل الحلويات والنشويات.

هبوطًا مفاجئًا في الطاقة.

هذه كلها علامات على بداية مقاومة الإنسولين المصاحبة للـ PCOS.

10. صعوبة في التركيز أو الخمول العام

قد تشعر الفتاة أن انتباهها أقل أو أنها مرهَقة طوال الوقت، وهذا بسبب تأثير الاضطرابات الهرمونية على طاقة الجسم.

هل يجب أن تظهر كل العلامات؟

لا، يكفي ظهور 2 أو 3 أعراض فقط حتى تستحق الفتاة الفحص لدى طبيبة النساء.

وقد لا تكون كل الأعراض شديدة، بل قد تأتي خفيفة وفي فترات متقطعة، وهو ما يجعل الكثير من البنات تتجاهلها.

تكيس المبيض

متى يجب الذهاب للطبيبة فورًا؟

عند غياب الدورة لمدة 3 أشهر أو أكثر.

عند زيادة الشعر بشكل مزعج ومفاجئ.

عند زيادة الوزن غير المبررة.

عند اشتداد حب الشباب فجأة.

التشخيص المبكر يساعد على التحكم في الأعراض ومنع المضاعفات مثل صعوبة الإنجاب مستقبلًا أو زيادة مقاومة الإنسولين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.