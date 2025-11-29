السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انتخابات النواب 2025، الإدارية العليا تعقد جلسة خاصة قبل النطق بالحكم في 187 طعنًا انتخابيًا

مجلس الدولة
مجلس الدولة
18 حجم الخط

 مازالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بـ مجلس الدولة، منعقدة بجلسة خاصة، استعدادا لصدور أحكامها في طعون الانتخابات البرلمانية التى بلغت 187 طعنًا انتخابيًا  متعددة الطلبات ما بين طعون على القائمة وطعون على الفرز ونتائج الدوائر.

الطعون التى رأت المحكمة ضرورة تمحيص مستنداتها

 وتتمثل تلك الطعون التى قامت الدائرة الأولى بمدّ أجل الحكم فيها يوم الأربعاء الماضى ومدت أجل الحكم فيها ل اليوم السبت، وهي الطعون التى رأت المحكمة ضرورة تمحيص مستنداتها وما تضمنته من وقائع وأوجه طعن تتعلق بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، ومن ثم قررت حجزها للحكم مع مدّ الأجل لاستكمال بحثها وإصدار حكمها وفقًا لما يستوجبه القانون ودقة المنازعات الانتخابية.

الفصل في الطعون 

وكانت المحكمة فصلت في عدد من الطعون وقضت بعدم قبولها، وهى الطعون التى تبين للمحكمة أنها غير مستوفية لشروط قبول الطعن أو متعلقة بوقائع لا تؤثر فى سلامة العملية الانتخابية، أو أنها جاءت خارج المواعيد القانونية، الأمر الذى ترتب عليه القضاء بعدم قبولها شكلًا أو لانتفاء القرار الإدارى المطعون عليه.

عدد الطعون 

كذلك عدد من الطعون التى تم إحالتها إلى محكمة النقض وهى الطعون المتعلقة بمنازعات تختص بها محكمة النقض بوصفها محكمة الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان وفقًا للدستور والقانون، وما يندرج ضمن ولايتها الحصرية فى هذا الشأن، وقد أحيلت إليها الطعون التى يدخل موضوعها ضمن هذا الاختصاص دون غيره.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا مجلس النواب انتخابات مجلس النواب أخبار مجلس النواب الانتخابات البرلمانية انتخابات البرلمان

مواد متعلقة

تشديدات أمنية مكثفة قبل النطق بالحكم في طعون المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025

يترقبه الملايين، الحكم في 187 طعنا على انتخابات مجلس النواب اليوم

غدا، الحكم في 187 طعنا على انتخابات النواب 2025

الأكثر قراءة

ارتفاع البيضاء والبلدي، سعر الفراخ اليوم السبت 29 نوفمبر 2025

توقعات بتراجع المحصول القادم، خبير يكشف كارثة زراعية في مصر تهدد الفلاح بترك أرضه

تشديدات أمنية مكثفة قبل النطق بالحكم في طعون المرحلة الأولى بانتخابات النواب 2025

مدبولي يجري جولة تفقدية لمشروعات إعادة إحياء عدد من المناطق بالقاهرة التاريخية

تشكيل برشلونة المتوقع أمام ألافيس في الدوري الإسباني

رئيس النواب: لا يمكن تحقيق استقرار مُستدام دون نمو اقتصادي حقيقي

أسعار الخضار اليوم، انخفاض الخيار 6 جنيهات وارتفاع الجزر والكوسة

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

خدمات

المزيد

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت

سعر طن الألومنيوم بالأسواق العالمية اليوم السبت

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

المزيد

انفوجراف

مجموعات كأس العرب 2025 بمشاركة مصر (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

من المسئول عن نفقة تجهيز الميت؟ الإفتاء تجيب

تفسير حلم الألماظ في المنام وعلاقته بالحصول على وظيفة مرموقة

أدعية الصباح من الكتاب والسنة لزيادة البركة في الرزق والعمر

المزيد
الجريدة الرسمية