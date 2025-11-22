السبت 22 نوفمبر 2025
حوادث

تقرير اللجنة الهندسية يكشف سبب انهيار عقار جزئيا في حدائق القبة

انهيار عقار، فيتو
انهيار عقار، فيتو
تسلمت نيابة حدائق القبة تقرير اللجنة الهندسية حول تعرض عقار لانهيار حزئي دون وقوع أي إصابات. 

وتبين أن العقار قديم ويتجاوز عمره الـ 35 عاما وكامل المرافق من مياه وكهرباء وصرف صحي،  ومسنود على عروق خشبية ثقيلة ومتهالك وصادر له قرار ترميم وإخلاء من السكان فضلا عن تهالك الأثاث ووجود رطوبة شديدة أسفله، وتبين أن المبنى غير مأهول بالسكان وقت الحادث.

ودفعت قوات أمن القاهرة، بفريق من قوات الإنقاذ بإدارة الحماية المدنية، وتبين أن الجزء المنهار هو الجزء الخلفي من العقار وذلك عقب تلقي بلاغ من غرفة عمليات النجدة يفيد بالواقعة.

وقامت أجهزة البحث الجنائي بفرض كردون أمني حول العقار لحين انتهاء أعمال الفحص والمعاينة.

وأشارت التحريات الأولية، إلى أن العقار غير صادر له أي قرارات إزالة من قبل الجهات المختصة، وجارٍ فحص الحالة الإنشائية للعقار بالكامل لمعرفة أسباب الانهيار والتأكد من سلامة الأجزاء المتبقية بالتنسيق مع الجهات المعنية بمحافظة القاهرة. 

