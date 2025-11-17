عاطل يطعن طالبا جامعيا بسلاح أبيض في حدائق القبة أمام المارة

18 حجم الخط

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على عاطل عقب ارتكابه جريمة قتل طالب جامعي في منطقة حدائق القبة، إثر خلاف سابق بين الطرفين، حيث طعنه بسلاح أبيض في الوجه أمام المارة، ما أدى إلى إصابته بجروح بالغة توفي على أثرها، بدائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وتلقت قوات الأمن بلاغًا من الأهالي يفيد بتعرض الطالب لهجوم، حيث سدد له المتهم عدة طعنات أسفرت عن إصابات عميقة استدعت خياطة حوالي 150 غرزة، قبل أن يفرّ هاربًا تاركًا الضحية غارقًا في دمائه.



تم نقل المجني عليه على الفور إلى المستشفى بواسطة سيارات الإسعاف في محاولة لإنقاذ حياته، إلا أن خطورة الإصابات أدت إلى تدهور حالته الصحية تدريجيًا على مدار يومين، قبل أن يفارق الحياة متأثرًا بجراحه.



تم إيداع جثمان الضحية بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق واستدعت أسرة الضحية وعددًا من الشهود.

واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حياله، مع استمرار التحقيقات لكشف كامل ملابسات الجريمة.

