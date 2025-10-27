الإثنين 27 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

نص أمر إحالة عاطلين للمحاكمة الجنائية بتهمة سرقة المواطنين في حدائق القبة

حبس متهم، فيتو
حبس متهم، فيتو

أمرت نيابة حدائق القبة بإحالة عاطلين بتهمة سرقة المواطنين بأسلوب الخطف بدائرة قسم شرطة حدائق القبة وحيازة سلاح أبيض للمحاكمة الجنائية.  

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين في غضون سبتمبر الماضي كونا تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة المواطنين أثناء سيرهم بشوارع دائرة قسم شرطة حدائق القبة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين جذبا هاتف وحقيبة م. أ.، طالب، عن طريق المغافلة حال سيره بالطريق العام، ولدى فرارهما بالمسروقات أشهر أحدهما في وجهه سلاحا أبيض عبارة عن مطواة، فتمكنا بتلك الوسيلة من الاستيلاء على الهاتف الخاص بالمجني عليه وحقيبته وتحتوي على لاب توب ومبلغ مالي قدره ألف جنيه.


كما حاز المتهمان وأحرزا سلاحا أبيض "مطواة" دون مسوغ من الضرورة المهنية أو الحرفية.

البداية عندما تلقت مباحث قسم شرطة حدائق القبة بلاغا من أحد المواطنين يفيد فيه بتعرضه للسرقة بالإكراه حال سيره بأحد شوارع منطقة حدائق القبة.

على الفور شكلت قوات الأمن فريق بحث وتحري أسفرت جهوده عن تحديد المتهمان وتبين أنهما عاطلان.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين وبحوزتهما المسروقات، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة حدائق القبة قسم شرطة حدائق القبة حدائق القبة اخبار الحوادث اليوم أمن القاهرة مديرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

تحرير 5 آلاف قضية سرقة كهرباء في حملات تفتيشية على المحال والعقارات بالمحافظات

ضبط متهمين بمحاولة سرقة سائق تطبيق نقل ذكي تحت تهديد السلاح بالجيزة

الأكثر قراءة

إضراب ووقفة احتجاجية لـ عمال الأهلي داخل فرعي التجمع والشيخ زايد

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

لتر العباد يتراجع 6 جنيهات، أسعار الزيت اليوم في الأسواق

ارتفاع ملحوظ للزيتون، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

الاتحاد السكندري يسعى لعبور وادي دجلة للابتعاد عن صراع المراكز الأخيرة

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

موعد عرض مسلسل كارثة طبيعية الحلقة الأولى

خدمات

المزيد

سعر السكر اليوم الإثنين في الأسواق

البتلو تتراجع 36 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

4 خدمات تقدمها "مريم" للمسافرين في مطار القاهرة

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض 7 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

7 نجوم عالميين تنتهي عقودهم في الدوري السعودي هذا الموسم (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

قبل افتتاح المتحف المصري، ما حكم زيارة السائحين الأجانب للمساجد التاريخية؟، عطية صقر يحيب

تفسير رؤية السكران في المنام وعلاقتها بالشفاء من الأمراض

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الإثنين 27 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية