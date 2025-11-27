الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

الريال السعودي يسجل 12.73 جنيه، أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي (آخر تحديث)

العملات
العملات
18 حجم الخط

أسعار العملات في البنك المركزي ، واصلت جميع أسعار العملات العربية والأجنبية استقرارها مقابل الجنيه خلال حركة تعاملات اليوم الخميس 27  نوفمبر 2025، وذلك وفق آخر التحديثات على حركة التعاملات بحسب ما نشره موقع البنك المركزي المصري. 

سعر الدولار في البنك المركزي 

سعر الشراء 47.64 جنيه. 

سعر البيع 47.77 جنيه. 

سعر الدولار
الدولار، فيتو

سعر اليورو في البنك المركزي 

سعر الشراء 54.12 جنيه.  

سعر البيع 54.28 جنيه. 

سعر اليورو
اليورو، فيتو

سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي 

سعر الشراء 62.71 جنيه.

سعر البيع 62.90 جنيه. 

سعر الجنيه ااسترليني
الجنيه الإسترليني، فيتو

سعر الريال السعودي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.70 جنيه. 

 سعر البيع 12.73 جنيه.  

سعر الدرهم الإماراتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 12.97 جنيه. 

سعر البيع 13 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي
الدرهم الإماراتي، فيتو

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي 

سعر الشراء 155.13 جنيه

سعر البيع 155.62 جنيه

الدينار الكويتى 
الدينار الكويتي، فيتو 

ويتولى البنك المركزي تحديد سعر الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ويشرف على عمليات الصرف في البنوك التجارية، كما تساهم أسعار الصرف التي يحددها البنك المركزي في استقرار الاقتصاد وضمان التنسيق بين القطاعات المختلفة. 

أسعار العملات مقابل الجنيه المصري 

أسعار العملات الأجنبية مقابل  الجنيه المصري تتأثر أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري بعوامل عدة، تشمل السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، وكذلك العلاقات الاقتصادية بين مصر ودول العالم. تتفاوت هذه الأسعار يوميًا وقد تُنشر على الموقع الرسمي للبنك المركزي أو من خلال البيانات الإعلامية التي يقدمها.

تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

تعتمد آلية تحديد أسعار الصرف في البنك المركزي المصري على مبدأ "سعر الصرف المرن"، وهو نظام يسمح بتعديل الأسعار وفقًا للتغيرات الاقتصادية، ويقوم البنك المركزي بتعديل سعر الجنيه بناءً على احتياجات السوق، وبالتالي تختلف أسعار الصرف بين البنوك التجارية على مستوى العملة.

متابعة أسعار الصرف في البنك المركزي المصري

متابعة  أسعار الصرف في البنك المركزي المصري أمر بالغ الأهمية، سواء للأفراد أو للشركات، ويساعد ذلك في اتخاذ قرارات مالية استراتيجية في الاستثمار أو التجارة الدولية، كما أن تغيرات أسعار الصرف يمكن أن تؤثر بشكل مباشر على تكاليف استيراد السلع أو الخدمات من الخارج، وكذلك على العوائد من تحويل الأموال بين الدول. 

جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري يلعب دورًا محوريًّا في إدارة الاقتصاد المصري، من خلال تحديد أسعار الصرف والعمل على تحقيق استقرار مالي في البلاد، وبالتالي فإن فهم كيفية تحديد هذه الأسعار والتغيرات التي تطرأ عليها يساعد الأفراد والشركات على اتخاذ قرارات اقتصادية مدروسة تتناسب مع المتغيرات العالمية والمحلية. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي سعر الدولار في البنك المركزي سعر الدولار في البنك سعر الجنيه الإسترليني في البنك المركزي سعر الجنيه الاسترلينى سعر الريال السعودى سعر الدينار الكويتي سعر الريال السعودي في البنك المركزي سعر الريال السعودي في البنك

مواد متعلقة

آخر تطورات سعر جرام الذهب بالصاغة اليوم الخميس

ارتفاع سعر جرام الفضة، عيار 925 يسجل 75.70 جنيه

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر اليوم الخميس

هيئة الاستثمار تبحث التعاون المشترك مع رابطة رجال الأعمال القطريين

رسميا، سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية صباح اليوم

بعد الارتفاعات الأخيرة، سعر جرام الذهب صباح اليوم الخميس

آخر تطورات سعر جرام الذهب، عيار 21 وصل إلى هذا المستوى

الأكثر قراءة

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

وفاة الفنانة التونسية بشرى محمد بعد صراع مع المرض

مدبولي يكشف تفاصيل رسالة السيسي بشأن تنمية الصعيد

"عليه العوض"، صبري فواز يعلق على ضوابط مسلسلات رمضان 2026

الحكومة تُقر تنفيذ 7 مشروعات نفع عام في خمس محافظات

خبير: قرار ترامب بتصنيف الإخوان منظمة إرهابية يكشف شبكات التنظيم ويعجل بعزلها دوليا

الحكومة تعلن عن خطة لتعميم الذكاء الاصطناعي في مؤسسات الدولة

تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في البنوك المصرية

خدمات

المزيد

تعرف على سعر السكر في الأسواق المصرية اليوم الخميس

تعرف على سعر الين الياباني أمام الجنيه صباح اليوم

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف دمشق المركزي اليوم الخميس

استقرار سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنك المركزي اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عباقرة ولكن مجهولون، "داود الظاهري" وضع مذهب أهل الظاهر

قراءة في هدية العدد الجديد من مجلة الأزهر، السنة النبوية في مواجهة التحدي

هل يدخل الجنة أصحاب أسماء محمد أو أحمد؟ الإفتاء ترد

المزيد
الجريدة الرسمية