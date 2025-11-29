الأهلي يستعد لتقديم شكوى إلى الكاف بسبب أحداث مباراة الجيش الملكي المغربي

18 حجم الخط

يستعد مسؤولو النادي الأهلي التقدم بشكوى رسمية اليوم إلى الاتحاد الإفريقي لكرة "الكاف" تجاه حكم مباراة الجيش الملكي؛ بسبب عدم توفير الحماية الكافية للاعبي المارد الأحمر وما حدث من جماهير الجيش الملكي.

وقالت مصادر إن الشكوى ستكون متضمنة الفيديوهات التي شهدت الاعتداء على لاعبي الأهلي بالزجاجات الفارغة وبعض الأدوات الحادة وإسقاط الكرات البديلة أكثر من مرة خلال سير المباراة وذلك للحفاظ على حقوق النادي.

وحقق النادي الأهلي، تعادلًا مثيرًا مع نظيره فريق الجيش الملكي المغربي، بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الجمعة، على ملعب مولاي الحسن، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

