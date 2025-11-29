الزمالك في مهمة صعبة بالكونفدرالية أمام كايزر تشيفز.. صداع التشكيل يؤرق عبد الرؤوف.. سيف الجزيري يقود الهجوم.. ماذا ينتظر الفارس الأبيض في جنوب أفريقيا؟

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض واحدة من أهم مواجهاته في دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عندما يلتقي كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الثالثة عصر السبت على استاد بيتر موكابا.

مواجهة تحمل في طياتها الكثير من الترقب، خاصة أنها تأتي في توقيت يحتاج فيه الزمالك لتعزيز وضعه في المجموعة وحصد نقاط ثمينة خارج الديار

في هذا التحقيق، نستعرض تفاصيل المباراة، القنوات الناقلة، والتشكيل المتوقع، والكواليس المصاحبة للقاء

موعد مباراة الزمالك كايزر تشيفز

تحظى مواجهة الزمالك وكايزر تشيفز باهتمام جماهيري واسع داخل مصر وخارجها، خاصة في ظل الظروف التي يدخل بها الفريقان اللقاء، ويقام اللقاء في الثالثة عصر اليوم على الملعب الشهير بيتر موكابا، وسط حضور جماهيري متوقع ودعم قوي من مشجعي الفريق الجنوب أفريقي.

وتُبث المباراة حصريًا عبر شبكة قنوات beIN Sports الرياضية القطرية المشفرة، والتي تمتلك الحقوق الحصرية لبث مباريات الكونفدرالية.

وأعلنت الشبكة تخصيص قناة beIN Sports 6 HD لإذاعة اللقاء، في توقيت ينتظر فيه ملايين من جماهير الزمالك متابعة فريقهم في واحدة من أهم مباريات دور المجموعات.

ويُدرك الجهاز الفني للزمالك بقيادة أحمد عبد الرؤوف أهمية المباراة، خاصة أنها تأتي خارج الأرض، حيث يسعى الفريق لتحقيق نتيجة إيجابية تعزز موقفه وتمنحه دفعة قوية قبل المواجهات المقبلة.

وتأتي المباراة وسط حالة من التركيز الشديد داخل معسكر الفريق، مع جلسات فنية وإعداد نفسي للاعبين لمواجهة الضغط الجماهيري المتوقّع في جنوب أفريقيا.

التشكيل المتوقع.. عبد الرؤوف يميل إلى الاستقرار مع تغييرات محسوبة

تشير المؤشرات القادمة من معسكر الزمالك إلى أن الجهاز الفني استقر على ملامح التشكيل الذي سيبدأ به المباراة. ويبدو أن عبدالرؤوف سيعتمد على توليفة تجمع بين عناصر الخبرة والشباب، مع التركيز على السيطرة في منتصف الملعب واستغلال سرعة الأطراف في الهجمات المرتدة.

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك اللقاء بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح

خط الوسط: محمد شحاتة – ناصر ماهر – سيف جعفر

خط الهجوم: أحمد شريف – سيف الدين الجزيري – خوان بيزيرا

يمثل وجود عواد عامل اطمئنان في مواجهة الضغط المتوقع، بينما يعتمد عبدالرؤوف على حسام عبدالمجيد ومحمد إسماعيل كقلب دفاع قادر على التعامل مع قوة مهاجمي كايزر تشيفز.

كما يمنح الجهاز الفني ظهيري الجنب عمر جابر وفتوح دورًا مزدوجًا بين الدفاع وبناء الهجمة.

وفي وسط الملعب، يعوّل الفريق على ثنائية شحاتة وناصر ماهر لضبط الإيقاع، مع منح سيف جعفر حرية التحرك لربط الخطوط.

أما الهجوم، فيعتمد على سرعة أحمد شريف، وتحركات الجزيري، وذكاء بيزيرا في خلق الفرص.

مباراة مفصلية في مشوار الزمالك القاري

يحمل لقاء اليوم طابعًا خاصًا للقلعة البيضاء، فالفوز خارج الأرض يمثل دفعة معنوية كبيرة وفرصة لترسيخ الثقة داخل الفريق. وبين تطلعات جماهير الزمالك، ورغبة كايزر تشيفز في تصحيح المسار، يبقى الملعب هو الفيصل… وفي الثالثة عصرًا ستتجه الأنظار جميعها إلى جنوب أفريقيا لمعرفة من يحسم المواجهة.

