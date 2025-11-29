التشكيل المتوقع للزمالك أمام كايزر تشيفز

السبت 29 نوفمبر 2025
يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك استعداداته المكثفة قبل مواجهة كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية، في لقاء ينتظره جمهور الزمالك بكل شغف نظرًا لأهميته في تحديد ملامح المنافسة مبكرًا. 

خطة لعب الزمالك

ومن المتوقع أن يعتمد المدير الفني أحمد عبد الرؤوف على تشكيل قوي ومتوازن يجمع بين الانضباط الدفاعي والفاعلية الهجومية، لضمان السيطرة على مجريات اللقاء منذ الدقائق الأولى.

 وتشير التوقعات إلى أن الزمالك سيبدأ المباراة بتشكيل يضم:

حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع: عمر جابر – حسام عبدالمجيد – محمد إسماعيل – أحمد فتوح
خط الوسط: محمد شحاتة – ناصر ماهر – سيف جعفر
خط الهجوم: أحمد شريف – سيف الدين الجزيري – خوان بيزيرا

ويعتمد الجهاز الفني على خبرات محمد عواد في حماية العرين، إلى جانب ثبات حسام عبدالمجيد ومحمد إسماعيل في قلب الدفاع بينما يمثل وجود عمر جابر وفتوح قوة إضافية في التحولات الهجومية.

وفي وسط الملعب، يعول عبد الرؤوف على شحاتة وناصر ماهر لخلق التوازن المطلوب، مع منح سيف جعفر حرية الحركة لدعم الثلاثي الهجومي، أما الخط الأمامي، فيعتمد على سرعة أحمد شريف، وتحركات سيف الجزيري، وإمكانيات بيزيرا في صناعة الفارق.

رسالة جماهير الزمالك

ويأمل جمهور الزمالك أن ينجح هذا التشكيل في تحقيق نتيجة إيجابية خارج الأرض، خاصة أن اللقاء يمثل أهمية كبيرة في سباق التأهل للدور المقبل من الكونفدرالية.

الجريدة الرسمية