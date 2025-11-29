بقصائد أبكت جمهوره، كاظم الساهر يتألق في مهرجان الغناء بالفصحى (فيديو)

18 حجم الخط

أحيا النجم العراقي كاظم الساهر حفلًا غنائيًا اليوم الجمعة 28 نوفمبر الليلة الثانية على التوالي، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الغناء بالفصحى.

كاظم الساهر يتألق باللغة العربية الفصحى

وقدَّم فيه مجموعة من روائعه بالفصحى، ومنها "معك، يا قلب"، وسط تفاعل الجمهور الذي طرب على صوته وردد مع كلمات الأغاني، فضلًا عن مجموعة من أغانيه التي تألق بغنائها باللغة العربية الفصحى.

وغنى القيصر أيضًا أغنية "مدرسة الحب" التي لامست مشاعر الجمهور، حتى أنها أبكت البعض، مقدمًا إحساسًا صادقًا وأداءً متميزًا.

وشاركت الجهة المنظمة عبر حسابها على منصة "إكس" جانبًا من الحفل الذي أقيم على مسرح مركز إثراء بالظهران.

يذكر أن الفنانة السعودية نجد أحيت العرض الافتتاحي للحفل بصوتها العذب، وقدمت مجموعة من الأغاني من بينها أغنية "كلمات" للفنانة اللبنانية ماجدة الرومي، و"يا موقد النار" للفنان السعودي الراحل طلال مداح.

