ثقافة وفنون

قيصر الغناء يعود إلى البتراء، كاظم الساهر يلتقي جمهوره في أضخم حفلات نوفمبر

كاظم الساهر
كاظم الساهر
يستعد الفنان كاظم الساهر لإحياء حفل غنائي ضخم مساء اليوم الجمعة 14 نوفمبر في مدينة البتراء بالأردن، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من عشّاق القيصر وصوته المميز.

ومن المنتظر أن يقدّم الساهر خلال الحفل مجموعة مميزة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة التي ارتبط بها جمهوره ويتفاعل معها دائمًا، وسط أجواء من الطرب والرومانسية التي اعتاد تقديمها في حفلاته.

وكانت أحدث إطلالات كاظم الساهر قد أثارت إعجاب واسع على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما ظهر بنيولوك جديد متخليًا عن مظهره القديم، حيث ظهر بشعر أكثر كثافة ولحية واضحة، وهو ما اعتبره جمهوره «لوك شبابي» يعيده لسنوات تألقه الأولى.

وعلى الصعيد الفني، كشف الساهر عن تحضيراته لأعمال جديدة خلال الفترة المقبلة، بعد النجاح الكبير الذي حققه ألبومه الأخير «مع الحب». وأوضح في تصريحات تليفزيونية أنه يعمل حاليًا على ألبوم جديد باللهجة الخليجية من المقرر طرحه عام 2025، إلى جانب سلسلة حفلات سيحييها خلال الشهور القادمة.

