تحرير 88 مخالفة لمحلات مخالفة لقرار الغلق خلال 24 ساعة بالجيزة

إغلاق محلات مخالفة
إغلاق محلات مخالفة في الجيزة، فيتو
أسفرت جهود مباحث المرافق بالجيزة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن تحرير 88 مخالفة ضد المحلات التجارية التي لم تلتزم بقرار الغلق.

وجاء ذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لترشيد استهلاك الكهرباء، وضمان الالتزام بالخطة الوطنية لضبط استهلاك الطاقة.

 

ضبط 3 أطنان دقيق وتحرر 95 مخالفة خلال 24 ساعة

على جانب آخر، أسفرت حملة أمنية مشتركة بين قوات مباحث التموين بـ مديرية أمن الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية بالمحافظة، خلال الـ24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا التموينية المرتبطة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة.

وتمكنت الحملة من ضبط 3 أطنان من الدقيق الأبيض ودقيق البلدي المدعم، التي تم التلاعب بها تمهيدًا لبيعها بأسعار مرتفعة على خلاف المقرر، إضافة إلى تحرير 95 مخالفة تموينية بحق عدد من المخابز المخالفة.

وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات.

وتواصل أجهزة الأمن حملاتها المكثفة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز المدعم والحر، بما يضمن تحقيق العدالة السعرية ومواجهة ممارسات الاحتكار والبيع بأسعار غير قانونية.

ضبط 3 أشخاص لتورطهم في سرقة سيارات نصف النقل بالجيزة

غدا، النطق بالحكم على الملاكم المتهم بالاعتداء على أسرة أمام نادي “بيفرلي هيلز”

