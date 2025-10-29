تامر عاشور يسجل أغنية جديدة من ألحان نادر نور

يواصل الفنان تامر عاشور الاستعدادات لطرح ألبومه الجديد وذلك بعد نجاح آخر ألبوماته “ياه” الذي طرحه شهر يناير الماضي.

ألبوم تامر عاشور الجديد

وسجل تامر عاشور مؤخرا أغنية جديدة من ألحان الملحن نادر نور لتكون ضمن ألبومه الجديد والذي من المفترض طرحه قريبا.

ويكثف المطرب تامر عاشور نشاطه الفني خلال الفترة المقبلة بين الحفلات الغنائية وإنجاز ألبوم جديد.

عاشور يستعد لإحياء حفل كبير في الكويت وذلك يوم 28 نوفمبر المقبل.

حفل تامر عاشور في الكويت

ومن المقرر أن يقدم تامر عاشور، عددا كبيرا من أغانيه الشهيرة خلال حفل الكويت والتي يتفاعل معها الجمهور بشكل كبير.

وانتهي عاشور من تسجيل عدد من الأغاني في الاستديو والتي تميل إلي الطابع الدرامي، ويتنوع ألبوم تامر عاشور الجديد المقرر طرحه في الشتاء ما بين الأشكال الموسيقية المختلفة الدرامية والرومانسية.

ويخوض المطرب تجربة الغناء باللهجة اللبنانية للمرة الأولى خلال الفترة المقبلة، وسيتم طرح الأغنية قريبا على منصات الموسيقى.

