التشكيل الرسمي لمباراة مولودية الجزائر أمام صن داونز في دوري أبطال إفريقيا

دوري أبطال إفريقيا، أعلن رولاني موكوينا المدير الفني لفريق مولودية الجزائر، تشكيلة فريقه للمواجهة المرتقبة أمام صن داونز الجنوب افريقي، في اللقاء الذي ينطلق بعد قليل على أرضية ملعب علي عمار المدعو علي لابوانت – الدويرة، ضمن مواجهات الجولة الثانية لحساب المجموعة الثالثة بدوري أبطال افريقيا 2025 - 2026.

تشكيل مولودية الجزائر أمام صن داونز

يدخل فريق مولودية الجزائر مباراته أمام صن داونز بتشكيل مكون من:

حارس المرمى: أليكسيس جويندوز

الدفاع: محمد رضا حلايمية – أيمن بوقرة – مروان خليف – أيوب عبداللاوي

الوسط: أسامة بن حوة – الحسن بانجورا – العربي ثابتي

الهجوم: زين الدين فرحات – محمد بن خماسة – زكريا نعيجي

تشكيل صن داونز أمام مولودية الجزائر

فيما أعلن ميجيل كاردوسو المدير الفني لفريق صن داونز تشكيلة فريقه أمام مولودية الجزائر، والتي تضم كل من:

حارس المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: جرانت كيكانا – ديفاين لونجا – كينو كوبيدو

الوسط: تيبوهو موكوينا – تاشريك ماثيوز – خوليسو مودو– نونو سانتوس

الهجوم: إكرام راينرز – مارسيلو برافو - ميجيل ريسينهو

يدخل مولودية الجزائر المباراة بطموح كبير لتحقيق انطلاقة قوية في مشواره الإفريقي، خاصة وهو يلعب على أرضه ووسط جماهيره.

في المقابل، يأتي فريق صن داونز الجنوب إفريقي محمّلًا بخبرة واسعة في البطولة، حيث يُعد واحدًا من أقوى فرق القارة في السنوات الأخيرة.

دوافع مولودية الجزائر

ويسعى مولودية الجزائر لاستغلال عامل الأرض لتعزيز فرص الفوز، وتحقيق نتيجة إيجابية تمنح الفريق دفعة قوية في المجموعة، إثبات القدرة على مواجهة كبار القارة.

دوافع صن داونز

فيما يسعى لخطف انتصار خارج الديار يضمن السيطرة المبكرة على المنافسة واستعادة الهيبة بعد تعثرات سابقة، وتأكيد التفوق على الفرق العربية في البطولة.

