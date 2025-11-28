قناة السويس تستضيف اجتماع المجلس الأعلى للجامعات (صور)

18 حجم الخط

استضافت جامعة قناة السويس، بقيادة الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، بمقرها في محافظة الإسماعيلية، الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات وذلك بحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

أبرز الحضور خلال الاجتماع

جاء ذلك في حضور اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور مصطفى رفعت أمين المجلس الأعلى للجامعات، وأعضاء المجلس.

رسالة شكر من وزير التعليم العالي لجامعة قناة السويس

وخلال الاجتماع وجه الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي الشكر لأسرة جامعة قناة السويس، برئاسة الدكتور ناصر مندور، رئيس الجامعة، على استضافة اجتماع المجلس الأعلى للجامعات.

إعلان نتائج مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة

وشهدت فعاليات جلسة الاجتماع الدورى للمجلس الأعلى للجامعات إعلان نتائج مسابقة أفضل جامعة صديقة للبيئة للعام الجامعي 2024/2025، حيث وجه الدكتور أيمن عاشور التهنئة للجامعات المصرية الفائزة بالمسابقة، وقدم الدروع لرؤساء الجامعات الفائزة بالمسابقة.

وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن المسابقة شملت تقييم أفضل الجامعات الصديقة للبيئة على مستوى الجامعات الحكومية والخاصة والأهلية والتكنولوجية، وقد جاءت النتائج على النحو التالي:

على مستوى الجامعات الحكومية ضمن فئة أكثر من 50 عامًا، فازت جامعة المنصورة بالمركز الأول، وحصلت جامعة الإسكندرية على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة القاهرة في المركز الثالث.

وعلى مستوى فئة الجامعات بين 20 - 50 عامًا، فازت جامعة حلوان بالمركز الأول، وحصلت جامعة المنيا على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة المنوفية في المركز الثالث.

فئة الجامعات أقل من 20 عامًا

وفازت جامعة كفر الشيخ بالمركز الأول، وحصلت جامعة بني سويف على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة الفيوم في المركز الثالث.

الجامعات الخاصة والأهلية.

فازت جامعة 6 أكتوبر بالمركز الأول، وحصلت جامعة بدر على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة المنصورة الجديدة في المركز الثالث.

الجامعات التكنولوجية

فازت جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية بالمركز الأول، وحصلت جامعة طيبة التكنولوجية على المركز الثاني، فيما جاءت جامعة الدلتا التكنولوجية في المركز الثالث.

كما كرم وزير التعليم العالي والبحث العلمي لجنة التحكيم برئاسة الدكتور محمد سامي عبدالصادق رئيس جامعة القاهرة والسادة أعضاء اللجنة.

