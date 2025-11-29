السبت 29 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

اليوم، استئناف مرتضى منصور على حكم تغريمه في سب مبروك عطية

مرتضى منصور ومبروك
مرتضى منصور ومبروك عطية، فيتو
18 حجم الخط

تنظر محكمة مستأنف العجوزة، اليوم، أولى جلسات استئناف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق على حكم تغريمه 15 ألف جنيه، في سب وقذف الداعية مبروك عطية.

 

تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه بتهمة سب وقذف مبروك عطية

وكانت محكمة جنح العجوزة قضت بتغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه لاتهامه بسب وقذف الداعية مبروك عطية.

 

وكان الداعية مبروك عطية قد حرك دعوى قضائية ضد مرتضى منصور يتهمه فيها بسبه وقذفه. 

 

تغريم مرتضى منصور 15 ألف جنيه بتهمة بسب المخرج خالد يوسف

كما قضت محكمة جنح العجوزة، بتغريم مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق 15 ألف جنيه على خلفية اتهامه بسب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته.

 

ووجهت النيابة العامة في الدعوى رقم 6298 لسنة 2025 جنح العجوزة لمرتضى منصور تهمة سب وقذف المخرج خالد يوسف وزوجته على مواقع التواصل بشأن التصريحات التي أدلى بها في قضية المخرج عمر زهران والتي اعتبرها يوسف إساءة له ولزوجته وتقدم ببلاغ ضده.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة مستأنف العجوزة العجوزة مرتضى منصور محكمة جنح العجوزة

الأكثر قراءة

فضيحة بالأرقام، التفاصيل الكاملة لليلة سقوط فرج عامر الرئيس التاريخي لنادي سموحة

رسميا، محمد بلال رئيسا لـ نادي سموحة و"الغنيمي" نائبا (فيديو)

رياح وأمطار على هذه المناطق، حالة الطقس اليوم السبت

تقترب من 4 آلاف جنيه، ارتفاع كبير في أسعار الأسمدة اليوم بالأسواق

مؤشرات أولية، تقدم محمد بلال على فرج عامر في انتخابات نادي سموحة

رباعي الأهلي من المغرب إلى الدوحة مباشرة للانضمام لمنتخب مصر بكأس العرب

طفل يحمل توأمه داخليا، تفاصيل عملية نادر لرضيع بالشرقية والأطباء: لم نصدق ما شاهدناه (صور)

قدمته يسرا، لحظة تكريم الفنان حسين فهمي بمهرجان مراكش السينمائي (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر اليوان الصيني أمام الجنيه في البنك المركزي المصري

كم يبلغ سعر القصدير فى البورصات العالمية اليوم الجمعة؟

ارتفاع الصويا والذرة الصفراء، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

حبس وغرامة، عقوبة تحويل المباني الأثرية إلى حظيرة أو مصنع

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، انطلاق كأس العرب.. ليفربول وسندرلاند.. برشلونة ضد أتلتيكو مدريد (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم السبت 29 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية