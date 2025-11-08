المعاينة الأولية تكشف سبب اندلاع حريق باستديو المخرج خالد يوسف بالعجوزة

18 حجم الخط

أمرت نيابة الجيزة بانتداب المعمل الجنائي للتعرف علي سبب حريق اندلع في الأستوديو الخاص بالمخرج خالد يوسف، في حي المهندسين بالعجوزة، لبيان سبب اندلاع الحريق، بحصر الخسائر والتلفيات التي لحقت بمحتوياته.

وأشارت التحريات الأولية إلى أن ماس كهربائي تسبب في اشتعال النيران، دون وجود شبهة جنائية.



غرفة العمليات تتلقى بلاغا بحريق استوديو خالد يوسف



وكانت غرفة عمليات النجدة تلقت بلاغا بنشوب حريق داخل مطبخ استوديو للمخرج خالد يوسف فى المهندسين، وعلي الفور انتقلت سيارات الاطفاء إلى المكان، وتمت عملية إخماد الحريق.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.

