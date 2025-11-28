وزيرة التضامن تعقب علي مسلسل "كارثة طبيعية" وتكشف عن خطة التدخل في الحالات المشابهة

18 حجم الخط

علقت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعى، على أحداث حلقات مسلسل «كارثة طبيعية»، بطولة الفنان محمد سلام، الذى عُرض مؤخرا على منصة watch it.

مسلسل كارثة طبيعية

وقالت وزيرة التضامن عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك،"منذ أن أسدل الستار على الحلقة المثيرة من مسلسل "كارثة طبيعية"، وأنا وفريق الوزارة نعيش حالة من الترقب والمراجعة.

واضافت: "لا أنكر أن أداء الفنان محمد ممدوح الساحر في دور الوزير، رغم إطاره الكوميدي الذي جعله يغادر المشهد قبل توقيع ورقة إنقاذ الزوجين، قد أثار فينا جميعًا سؤالًا جوهريًا: ماذا لو كانت مأساة محمد وشروق حقيقية وصلت إلينا؟ مؤكدة بالتأكيد، الكوميديا تكمن في المفارقة لكن الحقيقة تكمن في أننا، كوزراء، نتعامل يوميًا مع مئات المآسي والنداءات المستحقة، التي تصل إلينا بسرعة الضوء بفضل منصات التواصل. المشهد هزّني وجعلني أحلل: كيف سيكون شكل الخطة الدرامية للتدخل الحكومي الحقيقي؟"

وقالت الوزيرة في منشورها: إن السيناريو الحقيقي للتعامل مع مثل هذه الحالات يعتمد على آليات تدخل متدرجة تبدأ بالإغاثة العاجلة وتمتد حتى التمكين الاقتصادي والدمج المجتمعي.

خطة التدخل كما أوضحتها وزيرة التضامن الاجتماعي تشمل 4 مراحل رئيسية:

أولًا: التدخل الفوري والحماية العاجلة

- فتح ملف حالة عاجل وتكليف أخصائي اجتماعي بزيارة ميدانية.

- صرف دعم نقدي أو عيني استثنائي لتلبية الاحتياجات الأساسية.

- توفير دعم إغاثة طارئ يشمل مستلزمات معيشة وتغذية للأطفال.

- إدراج الأسرة في برنامج "الألف يوم الأولى" لمتابعة الأم والتوائم صحيًا وغذائيًا.

- بحث ضم الأسرة لبرنامج الدعم النقدي "تكافل".

كما تشمل المرحلة دعمًا نفسيًا للأسرة عبر الهلال الأحمر المصري وفريق إدارة الحالة، إضافة إلى جلسات برنامج "مودة" لحل الخلافات الأسرية.

ثانيًا: التمكين الاقتصادي للأسرة

- تقييم مهارات الزوجين بعد مرحلة الاستقرار الأولى.

- توفير فرص تدريب وتشغيل أو تمويل مشروعات متناهية الصغر.

- إتاحة برنامج تمويل "مستورة" للأم عند جاهزيتها للتشغيل.

ثالثًا: الدمج المجتمعي والمتابعة المتوسطة (من 3 إلى 6 أشهر)

- ربط الأطفال بحضانة قريبة ضمن برنامج تنمية الطفولة المبكرة.

- تقديم جلسات تثقيفية للأبوين ضمن برنامج "التربية الأسرية الإيجابية".

رابعا ضمان الحقوق المستقبلية

- إتاحة برنامج "تكافؤ الفرص التعليمية" للأطفال عند بلوغ سن المدرسة.

- استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة وجود أي إعاقة لضمان الحقوق العلاجية والتأهيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.