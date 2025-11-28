الجمعة 28 نوفمبر 2025
اقتصاد

أزمة عملة، الدينار الجزائري يواجه اختبارا صعبا بفجوة سعرية تقترب من 100%

الدينار الجزائري
الدينار الجزائري
تشهد العملة الجزائرية تراجعا حادا أمام العملات الأجنبية، حيث تفاقمت الفجوة بين السوق الرسمية والسوق الموازية لتقترب من 100%. 

انهيار الدينار الجزائري 

ففي تعاملات اليوم الجمعة، قفز سعر اليورو إلى نحو 290 دينارا، بينما بلغ سعر الدولار 243 دينارا في السوق الموازية، مقارنة بـ150 دينارًا لليورو و130 دينارًا للدولار في السوق الرسمية، بحسب إرم بنزنس.

مؤشرات اقتصادية مقلقة

لا يعتبر هذا التراجع مجرد تذبذب عابر، بل تجسيدا لأزمة هيكلية في اقتصاد ظل ليصبح رهنا لتقلبات أسعار النفط.

 وتظهر البيانات انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.1%، في حين تشكل عائدات المحروقات العمود الفقري للاقتصاد، مما يجعله عرضة لقرارات "أوبك" وتقلبات الأسواق العالمية.

 كما تشير توقعات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية إلى استمرار انخفاض أسعار النفط، مما يزيد الضغوط على الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي فقد نحو 70% من قيمته منذ 2014.

أسباب انهيار الدينار الجزائري 

يُرجع خبراء الاقتصاد الأزمة إلى سلسلة من الاختلالات المتراكمة، أبرزها الاعتماد شبه الكلي على النفط مع مساهمة ضعيفة للقطاعات الإنتاجية مثل الصناعة التحويلية (5.2%) والزراعة (12.3%).

كما يأتي من أبرز الأسباب اتساع نطاق السوق الموازية، نتيجة للقيود على الحصول على العملة الصعبة عبر القنوات الرسمية، بجانب الطلب المرتفع على العملات الأجنبية، خاصة مع عمليات استيراد السيارات، والحصة السياحية المحدودة للمواطنين (750 يورو سنويًا).

كما تسبب عجز الميزان التجاري الذي سجل 5.47 مليار دولار في النصف الأول من 2025 لتراجع الصادرات وزيادة الواردات.

خريطة طريق للإصلاح

في مواجهة هذه التحديات، يطالب خبراء الاقتصاد بإصلاحات جذرية تشمل إصلاح نظام الدعم الذي يستنزف أكثر من 25 مليار دولار سنويا، وتوجيه تلك الأموال نحو القطاعات الإنتاجية.

كما طالبوا بتحفيز القطاع الخاص، ليكون قاطرة لخلق فرص العمل وتنويع الاقتصاد، وتعزيز الصادرات غير النفطية بهدف تحقيق عائدات تصل إلى 20 مليار دولار سنويًا من قطاعات كالزراعة والصناعات الغذائية والسياحة، ناهيك عن ضرورة إصلاح النظام المصرفي لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة وتبسيط الإجراءات.

السيسي يشيد بموقف الجزائر التاريخي الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

وزير البترول يبحث مع سفير الجزائر تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والغاز

يأتي ذلك في وقت تتراجع فيه التصريحات الرسمية عن تحقيق تقدم ملموس في تعزيز قيمة العملة، بينما تتوقع وثيقة قانون المالية استمرار تراجع صادرات المحروقات حتى عام 2028، مما يضع الاقتصاد أمام اختبار حقيقي يتطلب تحولًا جذريًا لتفادي عواقب أكثر خطورة.

