تشكيل منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 عاما أمام ليبيا فى بطولة شمال أفريقيا

منتخب مصر للشابات
منتخب مصر للشابات
أعلنت أميرة يوسف المدير الفني لـ  منتخب مصر للشابات تحت 20 عاما، تشكيل المنتخب لمباراة ليبيا في الثالثة والنصف عصر اليوم الجمعة، في الجولة الثانية من دور المجموعات لـبطولة شمال إفريقيا، حيث يضمن الفوز وصول المنتخب المصري للمباراة النهائية، حيث يلتقي متصدر كل مجموعة في المباراة النهائية، فيما يلتقي ثاني كل مجموعة في مباراة تحديد المركز الثالث.

يضم التشكيل كلا من كنزي مجدي في حراسة المرمي، حبيبه اشرف وسلمي كرم وحنين زكي وجنة احمد وفاطمة الزهراء وجوانا جورج وكاميله ابو سيف وحبيبة عصام وفرح المهدي وأشرقت عادل.

منتخب الشابات يهزم تونس
وفاز منتخب مصر للكرة النسائية تحت 20 سنة، بقيادة أميرة يوسف، على نظيره التونسي، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين، الأربعاء الماضى، في افتتاح منافسات بطولة شمال أفريقيا، المقامة في تونس، بينما كان المنتخب الليبي في راحة، وفي هذه الجولة سيكون المنتخب التونسي راحة، بينما يستريح منتخب مصر في الجولة الثالثة التي يلتقي فيها منتخبي تونس وليبيا.

