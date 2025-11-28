الجمعة 28 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

صور متداولة عن حريق ديكور مسلسل رمضاني باستوديو مصر

حريق ديكور مسلسل
حريق ديكور مسلسل رمضاني باستوديو مصر، فيتو
اندلع ظهر اليوم حريق هائل في ديكور المسلسل الرمضاني الكينج الذي يتم تصويره داخل ستوديو مصر بالجيزة.

وبحسب صور متداولة فإن حريقا ضخما اندلع في ديكور المسلسل المقرر عرضه في الماراثون الرمضاني المقبل وتوضح الصور المتداولة أن تلفيات كبيرة لحقت بديكور المسلسل جراء الحريق.

كانت قوات الحماية المدنية بالجيزة دفعت بـ 6 سيارات إطفاء لمكافحة حريق ديكور مخصص لتصوير أحد المسلسلات الرمضانية داخل استوديو مصر بمنطقة المريوطية بالجيزة.

كانت مديرية أمن الجيزة تلقت إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن وقوات الحماية المدنية إلى مكان الواقعة.

وأوضحت المعاينة أن الحريق اندلع في الأخشاب والديكورات الخاصة بالتصوير، وجارٍ العمل على السيطرة على النيران ومنع امتدادها لباقي استوديوهات التصوير.

يذكر أن حريقا اندلع أمس في ديكور مسلسل تليفزيوني باستوديو الأهرام بمنطقة الطالبية بالجيزة وتمت السيطرة عليه.

 

