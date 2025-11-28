أوربان: بودابست مستعدة لاستضافة محادثات سلام حول تسوية النزاع الأوكراني

18 حجم الخط

أعلن رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، خلال لقائه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو اليوم، أن بلاده على استعداد لتوفير أرضية محايدة لاستضافة محادثات سلام حول أوكرانيا.

الأزمة الأوكرانية

في لقاء جمع الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الهنغاري في الكرملين، جدد الطرفان التزامهما بتطوير العلاقات الثنائية رغم الظروف الدولية الصعبة، مؤكدين أن الخلافات في الرؤى حول بعض القضايا—خاصة الملف الأوكراني—لا تعطل الحوار الصريح والبناء بين البلدين.

وأشاد بوتين بموقف هنغاريا المتزن إزاء الأزمة الأوكرانية، معربا عن تقدير موسكو لـ"الجرأة السياسية" التي أظهرتها بودابست في الحفاظ على قنوات التواصل مع روسيا، رغم الضغوط الخارجية. وقال:

"نحن نعرف جيدا أنكم تدافعون، في المقام الأول، عن مصالح هنغاريا وشعبها. قد تختلف وجهات نظرنا أحيانا، لا سيما في القضايا الدولية، لكننا بنينا على مدار السنوات جوا من الثقة يسمح بمناقشة أي موضوع بصراحة وافتتاحية".

كما وصف بوتين العلاقات الروسية-الهنغارية بأنها "قائمة اليوم على البراغماتية، وهي في أفضل حالاتها مقارنة بأي مرحلة سابقة في التاريخ المشترك"، مؤكدا أن "التحديات الراهنة لم تمنع تطور التعاون بل عززت الحاجة إليه".

من جانبه، أعلن أوربان استعداد بلاده الكامل لاستضافة مفاوضات دولية تهدف إلى التوصل لتسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، قائلا: "هنغاريا على أتم الاستعداد لتوفير منصة محايدة لإجراء محادثات حول تسوية النزاع"، كما أشار إلى أن بلاده "لم تستسلم للضغوط الخارجية، وما زالت تواصل تعاونها مع روسيا بمسؤولية".

وأكد رئيس الوزراء الهنغاري أن بلاده تضررت اقتصاديا بشكل كبير جراء النزاع في أوكرانيا وانقطاع التجارة بين الاتحاد الأوروبي وروسيا، وأضاف: "نأمل أن يفضي التعاون مع روسيا إلى تحقيق فوائد ملموسة لشعبينا"، لافتا إلى أن "نجاح أي مبادرة سلام في أوكرانيا يصب في مصلحة أوروبا كلها، وهنغاريا مهتمة جدا بهذه الغاية".

وفي تفصيل لافت، كشف بوتين أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب—خلال اتصالات سابقة—أشار صراحة إلى جودة العلاقات التي تربطه هو وأوربان مع رئيس الوزراء الهنغاري، واقترح بودابست كموقع محتمل لاستضافة مفاوضات مباشرة بين موسكو وواشنطن. وقال بوتين:

"دونالد قال: ’علاقتك مع فيكتور جيدة، وعلاقتي مع فيكتور جيدة. فلماذا لا نجري المفاوضات في هنغاريا؟‘ وافقت على الاقتراح بسرور، وإذا وصل الأمر فعلا إلى استخدام منصة بودابست، فسأكون سعيدا بذلك".

