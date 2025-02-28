الجمعة 28 فبراير 2025
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حوادث

شرطة النقل تضبط 1435 قضية متنوعة بمحطات القطار والمترو

شرطة النقل
شرطة النقل

تواصل الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، حملاتها الأمنية لمكافحة كافة صور الجريمة والخروج عن القانون، وضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، ومد أواصر الثقة بين جهاز الشرطة والمواطنين.


وأسفرت حملات شرطة النقل خلال 24 ساعة الماضية، عن ضبط 1435 قضية متنوعة في مجال مكافحة الظواهر الاجتماعية السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات.


يأتي ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية بقيادة اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، بمواصلة الحملات الأمنية المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامي.

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