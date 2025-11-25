الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
أخبار مصر

الأنفاق تكشف حقيقة نزع ملكيات أراضٍ لتنفيذ مشروعات جديدة

نفت الهيئة القومية للأنفاق ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال نزع الملكيات التي تتم لصالح تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق في المسافة من محطة المرج الجديدة وحتى شبين القناطر.

وأضافت أنها تقوم حاليًا بدراسة تنفيذ المشروع والذي يمتد بطول 19 كم وعدد 14 محطة لتوفير وسيلة نقل أخضر حديثة وآمنة وصديقة للبيئة حيث سيتم التنفيذ على مسار خط السكة الحديد الحالي في مسار معزول وسيتم إلغاء المزلقانات لتجنب الحوادث واستبدال خط السكة الحديد بالمترو لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار والتكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.

وكذا تقليل استخدام المركبات على الطرق الرئيسية والمحاور لخفض تكاليف الصيانة وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة. 
كما أوضحت الهيئة أنها لا تلجأ لأعمال نزع الملكية إلا في أضيق الحدود في جميع مشروعاتها، حيث إنه تتم عمل دراسات جدوى بمعرفة كبرى الشركات الاستشارية لتحديد المسار الأمثل، منوهة إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيكون داخل حرم السكة الحديد مما لا يتطلب أعمال نزع ملكية ولكن تم التخطيط لاستبدال خط السكة الحديد الحالي (23 يوليو - شبين القناطر) بالمترو للاستفادة من المسار القائم.

وأهابت الهيئة القومية للأنفاق بتحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بأي من المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها الدولة

الهيئة القومية للأنفاق التواصل الاجتماعي الخط الاول لمترو الانفاق الحوادث

