الأنفاق تكشف حقيقة نزع ملكيات أراضٍ لتنفيذ مشروعات جديدة

18 حجم الخط

نفت الهيئة القومية للأنفاق ما تردد في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص أعمال نزع الملكيات التي تتم لصالح تنفيذ مشروع امتداد الخط الأول لمترو الأنفاق في المسافة من محطة المرج الجديدة وحتى شبين القناطر.

وأضافت أنها تقوم حاليًا بدراسة تنفيذ المشروع والذي يمتد بطول 19 كم وعدد 14 محطة لتوفير وسيلة نقل أخضر حديثة وآمنة وصديقة للبيئة حيث سيتم التنفيذ على مسار خط السكة الحديد الحالي في مسار معزول وسيتم إلغاء المزلقانات لتجنب الحوادث واستبدال خط السكة الحديد بالمترو لاستيعاب مطالب النقل المتزايدة على المسار والتكامل مع وسائل النقل الأخرى العامة والخاصة لخفض الاختناقات المرورية بالمحاور والشوارع الرئيسية بمناطق الامتداد.

وكذا تقليل استخدام المركبات على الطرق الرئيسية والمحاور لخفض تكاليف الصيانة وتقليل الانبعاثات الملوثة للبيئة.

كما أوضحت الهيئة أنها لا تلجأ لأعمال نزع الملكية إلا في أضيق الحدود في جميع مشروعاتها، حيث إنه تتم عمل دراسات جدوى بمعرفة كبرى الشركات الاستشارية لتحديد المسار الأمثل، منوهة إلى أن تنفيذ هذا المشروع سيكون داخل حرم السكة الحديد مما لا يتطلب أعمال نزع ملكية ولكن تم التخطيط لاستبدال خط السكة الحديد الحالي (23 يوليو - شبين القناطر) بالمترو للاستفادة من المسار القائم.

وأهابت الهيئة القومية للأنفاق بتحري الدقة عند نشر أي أخبار تتعلق بأي من المشروعات القومية التي تقوم بتنفيذها الدولة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.