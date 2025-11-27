نسبة الإنجاز في أعمال الصيانة بالطريق الإقليمي بلغت 80%

18 حجم الخط

كشفت الجهات المشرفة على مشروعات الطرق، أن نسبة الإنجاز فى مشروعات الصيانة للطريق الاقليمى بلغت اكثر من 80% بشكل عام، وبلغت فى الوصلة من الباجور الى بنها اكثر من 95%.

وأوضحت الجهات المشرفة على الطريق الإقليمى، أن هناك إغلاقا جزئيا للطريق الاقليمى فى مواقع الصيانة، ويأتي ذلك تنفيذا لقرار رئيس الجمهورية بغلق الطريق الإقليمى وذلك فى الاتجاه من الاسكندرية الصحراوى الى السويس.

بدء الصيانة سبتمبر 2024

كانت بدأت الجهات المشرفة على مشروعات الطرق، في تنفيذ خطة رفع كفاءة بعض الطرق على رأسها الطريق الإقليمى، وذلك فى إطار خطط رفع كفاءتها والحفاظ على الشبكة القومية للطرق، بعد التقدم الذى شهدته مصر فى تصنيف الطرق العالمى.

وتستعد مجموعة أوراسكوم لإجراء عدد من المعاينات على أرض الواقع لبدء أعمال الصيانة بشكل سريع لعدد من القطاعات على الطريق الإقليمى على رأسها القطاع من المنوفية إلى مدخل القليوبية لخدمة الركاب وحركة التجارة على الطريق.

وتأتى أعمال الصيانة نظرا للاهتمام الشديد من جانب القائمين على الطرق وبالرغم من مرور أقل من عشر سنوات على افتتاح الطريق الإقليمى، فقد تم إسناد أعمال إعادة رفع الكفاءة والتطوير والصيانة للطرق لشركة أوراسكوم، حيث يعد الطريق الإقليمى هو الأكبر فى الشرق الأوسط ويبلغ طوله 400 كيلو متر ويربط العديد من المحافظات ووسائل وأماكن الإنتاج ببعضها البعض.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.