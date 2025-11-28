فنزويلا تجري تدريبات عسكرية ومادورو يأمر المقاتلات بالتأهب (فيديو)

18 حجم الخط

أمر الرئيس فنزويلا نيكولاس مادورو، الخميس، القوات الجوية في الجيش الفنزويلي ومقاتلات سلاح الجو، بالاستعداد ورفع درجة التأهب للدفاع عن البلاد ضد أي عدوان محتمل.

وألقى مادورو، خطاب تعبئة داخلي للجيش الفنزويلي، خلال احتفال أقيم في الذكرى الـ 105 لتأسيس "الطيران العسكري البوليفاري" في العاصمة كاراكاس.

وطلب مادورو من جنوده، خلال الخطاب، رفع الجهوزية التامة للدفاع عن سيادة فنزويلا وأمنها، في مواجهة التهديدات الأمريكية المستمرة.

#عااااااااجل 🇻🇪



الرئيس نيكولاس مادورو يأمر الطيران بأن يكون "في حالة تأهب قصوى ومستعد للدفاع عن فنزويلا



pic.twitter.com/7srxIKxVh8 — فنزويلا بالعربية 🇻🇪 (@info_Venez) November 27, 2025



وخاطب مادورو ضباطه وجنوده قائلًا: "إن ما يحدث حاليًا هو انتصار للسلام على الفاشية الداخلية والخارجية. الاستقلال والسلام هما إرث لا يتجزأ من وجود جمهوريتنا.. الآن وإلى الأبد".

وأوضح أن القوات المسلحة وقوات الشرطة في بلاده تجري تدريبات عسكرية، تحسبًا لأي عملية قد تنفذها الولايات المتحدة ضد فنزويلا.

وقال مادورو، في خطابه: "أجرينا تدريبات في كافة أنحاء البلاد جمعت القوات المشتركة من الجيش والشرطة والشعب".

وأضاف أن "تهديد بلاده يتم عبر ذرائع غير صحيحة ولا يصدقها الشعب الفنزويلي ولا حتى الشعب الأمريكي ولا المجتمع الدولي".

🚨🚨🚨🚨🚨🚨



الرئيس الفنزويلي مادورو:



82% من الفنزويليين يقولون إنهم مستعدون للدفاع عن وطنهم بالسلاح.

pic.twitter.com/mJ59BBBzT7 — الأحداث العالمية (@NewsNow4USA) November 27, 2025



وأشار مادورو، في الوقت ذاته إلى أن "82% من الفنزويليين يقولون إنهم مستعدون للدفاع عن وطنهم بالسلاح"، معتبرًا أن "هذه النسبة غير مسبوقة، وتعكس لحظتنا التاريخية"، على حد تعبيره.

وشدد مادورو على أن "ما واجهته بلاده على مدى 17 أسبوعًا من تهديدات أيقظ قوةً هائلةً من المقاومة والوعي الوطني، وأدى إلى استخلاص دروس عظيمة".

وقال: "أطلب منكم أن تكونوا مستعدين للدفاع عن بلادنا بكل منعة، أنا أعلم أنكم لن تخذلوا فنزويلا أبدًا. أعلم أن فنزويلا تعتمد عليكم".

