فنزويلا تلغي تراخيص شركات طيران علقت رحلاتها إلى البلاد

18 حجم الخط

أعلن المعهد الوطنى للطيران المدنى فى فنزويلا، إلغاء تراخيص ست شركات طيران علقت رحلاتها إلى البلاد إثر تحذير أصدرته الولايات المتحدة بسبب النشاط العسكرى فى المنطقة.

قرار العقوبات يشمل ست شركات دولية

وكتب المعهد الوطني للطيران المدني على حسابه على إنستجرام، حسبما أورد راديو فرنسا الدولي، اليوم الخميس، أن شركات الطيران الإسبانية «إيبيريا»، والبرتغالية «تاب»، والكولومبية «أفيانكا»، والبرازيلية - التشيلية «لاتام»، والبرازيلية «جول»، وشركة الخطوط الجوية التركية، تخضع لعقوبات «لانضمامها إلى أعمال إرهاب الدولة التي تروج لها حكومة الولايات المتحدة من خلال تعليق عملياتها الجوية التجارية من جانب واحد».

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.