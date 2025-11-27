الخميس 27 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

فنزويلا تلغي تراخيص شركات طيران علقت رحلاتها إلى البلاد

رئيس فنزويلا، فيتو
رئيس فنزويلا، فيتو
18 حجم الخط

أعلن المعهد الوطنى للطيران المدنى فى فنزويلا، إلغاء تراخيص ست شركات طيران علقت رحلاتها إلى البلاد إثر تحذير أصدرته الولايات المتحدة بسبب النشاط العسكرى فى المنطقة.

قرار العقوبات يشمل ست شركات دولية

وكتب المعهد الوطني للطيران المدني على حسابه على إنستجرام، حسبما أورد راديو فرنسا الدولي، اليوم الخميس، أن شركات الطيران الإسبانية «إيبيريا»، والبرتغالية «تاب»، والكولومبية «أفيانكا»، والبرازيلية - التشيلية «لاتام»، والبرازيلية «جول»، وشركة الخطوط الجوية التركية، تخضع لعقوبات «لانضمامها إلى أعمال إرهاب الدولة التي تروج لها حكومة الولايات المتحدة من خلال تعليق عملياتها الجوية التجارية من جانب واحد».

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

فرنسا فنزويلا الولايات المتحدة المعهد الوطنى للطيران المدنى فى فنزويلا

مواد متعلقة

التشيك تنصح رعاياها بمغادرة فنزويلا في أقرب وقت

مادورو في رسالة شديدة اللهجة: أمريكا لن تهزم فنزويلا مهما فعلت

وزير الخارجية الفنزويلي لنظيره الإسرائيلي: أنت مجرم حرب واسم فنزويلا أكبر من أن يخرج من فمك

الأكثر قراءة

شمل البيضاء والبلدي، انخفاض سعر الفراخ اليوم الخميس 27 نوفمبر 2025

معلومات مهمة عن رحمان الله لكنوال منفذ هجوم البيت الأبيض

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع البرتقال والجوافة وانخفاض الفراولة

كأس العرب، موعد مباراة مصر والكويت في الجولة الافتتاحية والقنوات الناقلة

أخبار مصر: وفاة الإعلامية هبة الزياد بشكل مفاجئ، دموع صلاح تهز الوسط الكروي، أمريكا تعاقب مواطني دولة مسلمة بعد حادث واشنطن

إصابة أطفال في انقلاب سوزوكي يقل تلاميذ مدرسة بطريق الواحات

سر ظهور أحمد مكي في الحلقة الأخيرة من مسلسل "كارثة طبيعية" (فيديو)

تأجيل حلقة ذكرى رحيل الشيخ الحصري في "معكم منى الشاذلي"

خدمات

المزيد

استقرار سعر الدينار الأردني أمام الجنيه اليوم الخميس

6.74 جنيه سعر اليوان الصيني في البنك المركزي صباح اليوم الخميس

استقرار سعر الريال العماني أمام الجنيه في مصر اليوم الاربعاء

سعر الدينار البحريني يسجل 127.71 جنيها للبيع بالبنك المركزي المصري اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

مصر مستوى ثالث.. تعرف على تصنيف منتخبات كأس العالم 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الصباح للشفاء من الأمراض، أذكار بالكتاب والسنة النبوية لا تفوتك

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الخميس 27 - 11 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية
ads