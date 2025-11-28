الجمعة 28 نوفمبر 2025
رياضة

جينك يفوز على بازل 2-1 في الدوري الأوروبي

انتهت مباراة جينك البلجيكي أمام ضيفه بازل السويسري بنتيجة ٢-١، في المباراة التي جرت على ملعب كريستال أرينا، ضمن لقاءات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

سجل أوه هيون جيو وكاريتساس هدفي جينك في شباك بازل بالدقيقتين 14 و45+2، بينما سجل فيليب أوتيلي هدف بازل في الدقيقة 57.

تعادل فنربخشة مع فرينكفاروزي

انتهت مباراة فنربخشة التركي أمام فرينكفاروزي المجري بنتيجة 1/1، في المباراة التي جرت مساء اليوم الخميس، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري في بطولة الدوري الأوروبي.

سجل بارناباس فارجا هدف فرينكفاروزي في الدقيقة 66، بينما سجل تاليسكا هدف فنربخشة في الدقيقة 69.

وتعرض جون دوران لاعب فنربخشة للطرد في الدقيقة 90+2.

ترتيب الدوري الأوروبي قبل مباريات الجولة الخامسة

1- ميتييلاند 12 نقطة

2- فرايبورج 10 نقاط 

3- فيرينتسفاروشي 10 نقاط 

4- سيلتا فيجو 9 نقاط 

5- سبورتنج براجا 9 نقاط 

6- أستون فيلا 9 نقاط 

7- ليون 9 نقاط 

8- فيكتوريا بلزن 8 نقاط 

9- ريال بيتيس 8 نقاط 

10- باوك سالونيكا 7 نقاط 

11- بران 7 نقاط 

12- دينامو زغرب 7 نقاط 

13- جينك 7 نقاط 

14- بورتو 7 نقاط 

15- فنربخشه 7 نقاط 

16- باناثينايكوس 6 نقاط 

17- بازل 6 نقاط 

18- روما 6 نقاط 

19- ليل 6 نقاط 

20- شتوتجارت 6 نقاط 

21- جو آهيد إيجلز 6 نقاط 

22- يونج بويز 6 نقاط 

23- نوتنجهام فوريست 5 نقاط 

24- بولونيا 5 نقاط 

25- شتورم جراتس 4 نقاط 

25- النجم الأحمر بلجراد 4 نقاط 

27- سيلتيك 4 نقاط 

28- سالزبورج 3 نقاط 

29- فينورد 3 نقاط 

30- لودوجوريتس رازجراد 3 نقاط 

31- ستياوا بوخارست 3 نقاط 

32- أوتريخت نقطة واحدة 

33- مالمو نقطة واحدة 

34- مكابي تل أبيب نقطة واحدة 

35- نيس  بدون نقاط 

36- رينجرز بدون نقاط

الجريدة الرسمية