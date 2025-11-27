المركزي الروسي: تباطؤ الاقتصاد يزيد أعباء الشركات والديون المتعثرة

18 حجم الخط

حذر البنك المركزي الروسي، في تقرير صدر اليوم الخميس، من تدهور الأوضاع المالية للشركات نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي والظروف الخارجية غير المواتية، مما أدى إلى ارتفاع حجم الديون المتعثرة.

وأوضح التقرير أن هذا التدهور يفاقم التحديات التي تواجهها الشركات، لا سيما الصغيرة ومتناهية الصغر، حيث بدأت الشركات الكبرى في إطالة آجال السداد وتراكم الديون عليها، بحسب وكالة بلومبرج.

تقييم متفائل رغم التحديات

على الرغم من هذه المؤشرات السلبية، أكد البنك المركزي، أن الوضع المالي العام لا يزال محكمًا في مجمله، وأن التدهور الأكثر حدة ليس متوقعًا في الوقت الراهن، كما أنه لن يشكل تهديدا للاستقرار المالي للنظام المصرفي.

وتوقع البنك أن معظم الشركات ستتمكن من الصمود حتى عام 2026، وأن مخاطر عدم قدرتها على خدمة الديون ستظل محصورة في عدد محدود من المقترضين الذين يعانون من ارتفاع مستويات المديونية.

إجراءات احترازية من البنك المركزي

كشف التقرير عن أن اقتراض الشركات الكبيرة ذات المديونية المرتفعة نما بوتيرة أسرع من متوسط السوق في الأشهر الأخيرة، مما دفع البنك المركزي إلى زيادة متطلبات رأس المال على القروض الممنوحة لهذه الفئة، مؤكدا استعداده لاتخاذ أي إجراءات إضافية إذا لزم الأمر.

وشدد البنك على ضرورة ألا تسمح البنوك بزيادة المديونية المفرطة للمقترضين، مع التركيز على أن المشكلة لا تنتشر على نطاق واسع في نظام الائتمان.

يأتي هذا التقرير في أعقاب قرار البنك المركزي الروسي خفض سعر الفائدة للمرة الرابعة على التوالي، وسط مؤشرات على تباطؤ النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام.

