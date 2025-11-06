البنك المركزي النرويجي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4.0%

18 حجم الخط

قرر البنك المركزي النرويجي، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 4.0% اليوم الخميس، وذلك تماشيا مع توقعات السوق، حيث أشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ المزيد من خفض أسعار الفائدة.

كان هذا القرار متوقعا على نطاق واسع، حيث توقع جميع المحللين المشاركين في استطلاع لرويترز أن يحافظ البنك المركزي النرويجي على الأسعار عند المستوى الحالي، كما عكست تسعيرات السوق هذا التوقع قبل الإعلان.

وذكر البنك المركزي النرويجي في بيانه الصحفي أن الظروف الاقتصادية ظلت دون تغيير كبير منذ اجتماعه السابق، مما لا يوفر سببا كافيا لتغيير تقييمه للتوقعات الاقتصادية أو مسار سعر الفائدة.

ويشير المحللون إلى أن التخفيض المحتمل التالي لسعر الفائدة قد يأتي في مارس 2026، رغم أن البعض يعتقد أن التوقيت قد يتأخر أكثر من ذلك، ويوحي الموقف الحذر للبنك المركزي بأنه يريد رؤية المزيد من الأدلة على اعتدال التضخم المستدام قبل تنفيذ المزيد من تخفيف السياسة النقدية.

ولم تظهر الكرونة النرويجية رد فعل كبير تجاه القرار المتوقع على نطاق واسع حيث حافظ البنك المركزي على نهجه المتريث في السياسة النقدية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.