البنك المركزي النرويجي يقرر تثبيت سعر الفائدة عند 4.0%

البنك المركزي النرويجي
قرر البنك المركزي النرويجي، تثبيت سعر الفائدة الرئيسي عند 4.0% اليوم الخميس، وذلك تماشيا مع توقعات السوق، حيث أشار إلى أنه ليس في عجلة من أمره لتنفيذ المزيد من خفض أسعار الفائدة.

كان هذا القرار متوقعا على نطاق واسع، حيث توقع جميع المحللين المشاركين في استطلاع لرويترز أن يحافظ البنك المركزي النرويجي على الأسعار عند المستوى الحالي، كما عكست تسعيرات السوق هذا التوقع قبل الإعلان.

وذكر البنك المركزي النرويجي في بيانه الصحفي أن الظروف الاقتصادية ظلت دون تغيير كبير منذ اجتماعه السابق، مما لا يوفر سببا كافيا لتغيير تقييمه للتوقعات الاقتصادية أو مسار سعر الفائدة.

ويشير المحللون إلى أن التخفيض المحتمل التالي لسعر الفائدة قد يأتي في مارس 2026، رغم أن البعض يعتقد أن التوقيت قد يتأخر أكثر من ذلك، ويوحي الموقف الحذر للبنك المركزي بأنه يريد رؤية المزيد من الأدلة على اعتدال التضخم المستدام قبل تنفيذ المزيد من تخفيف السياسة النقدية.

النرويج: الوضع في غزة الأسوأ منذ عامين والمجتمع الدولي فشل بالاختبار

إعادة إعمار غزة وتعزيز التعاون تتصدران مباحثات السيسي ورئيس وزراء النرويج

ولم تظهر الكرونة النرويجية رد فعل كبير تجاه القرار المتوقع على نطاق واسع حيث حافظ البنك المركزي على نهجه المتريث في السياسة النقدية.

