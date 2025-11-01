بعد بلوغ خدمة الدين 28 مليار دولار، خبير اقتصادي يكشف حلا للعجز المالي في مصر

كشف الخبير الاقتصادي هاني توفيق أن مصر تقوم بتمويل الفرق بين الصادرات والواردات من خلال تحويلات المصريين والسياحة وقناة السويس، موضحًا أن العجز نشأ بسبب "خدمة الدين"، الذي بلغ 28 مليار دولار هذا العام.

حل سد العجز المالي بعد وصول خدمة الدين 28 مليار دولار

وأكد هاني توفيق أن لا يوجد حل لـ سد العجز المالي إلا من خلال تحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر، وليس من خلال بيع الأصول، حسبما قال، وذلك لاستعادة التوازن من خلال التشغيل والتصدير.

تغطية الفرق بين الصادرات والواردات، فيتو

وقال توفيق، عبر منصة تويتر، عن سبب العجز: " قامت مصر دائمًا بتمويل الفرق بين صادراتها ووارداتها من تحويلات المصريين والسياحة وقناة السويس. نشأ العجز الآن بسبب خدمة الدين ( ٢٨ مليار دولار هذا العام).

وأضاف هاني توفيق: "وأكرر: لاحل لسد هذا العجز إلا بتحفيز الاستثمار الأجنبى المباشر (وليس بيع الأصول)، للتشغيل والتصدير واستعادة التوازن".

وزارة المالية تعلن الفائض الأولي للموازنة

جدير بالذكر أن وزارة المالية أعلنت أن الفائض الأولي للموازنة سجل 178.7 مليار جنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام المالي الجاري، بارتفاع قدره 88.7 مليار جنيه مقارنة بالعام الماضي، ما يعكس نحو 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وزارة المالية، فيتو

وأرجعت وزارة المالية ذلك إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 37.5%، وتحسن إدارة الإنفاق العام، وتنويع مصادر التمويل، إلى جانب ميكنة النظم الضريبية وزيادة الشراكة مع مجتمع الأعمال.

وأكدت الوزارة أن العجز المالي الكلي بلغ نحو 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.1% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، ما يشير إلى ضبط مالي نسبي وتحسن في الأداء الاقتصادي.

وكانت وزارة المالية قد أشارت في تقريرها الصادر في شهر مايو 2025، إلي أن سجل العجز المالي الكلي بالميزانية المصرية خلال أول 10 أشهر من السنة المالية الجارية، ارتفاعًا لأول مرة منذ عام بضغط عبء فوائد الديون التي التهمت نحو 84% من إجمالي إيرادات الميزانية، فيما تراجع الفائض الأولي لأول مرة منذ مايو 2024.

ارتفاع العجز الكلي في الميزانية

وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية اليوم، إلى أن العجز الكلِّي في الميزانية ارتفع إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 5.6% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية، فيما تراجع الفائض الأولي إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي من 3.4% بنفس الفترة من العام الماضي.

وأكدت الوزارة أن فوائد الدين شكّلت العبء الأكبر على المالية خلال الفترة، حيث ارتفعت بنسبة 32.5% إلى 1.65 تريليون جنيه، بما انعكس زيادة في مصروفات الحكومة بنسبة تتجاوز الربع، إلى نحو 3.1 تريليون جنيه.

