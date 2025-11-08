المركزي الروسي يقرر رفع سعر الروبل أمام الدولار في ظل تباطؤ النمو

18 حجم الخط

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم السبت، بتعديل الأسعار الرسمية لصرف الروبل، حيث عزز قيمته مقابل الدولار الأمريكي بينما خفضها أمام اليورو واليوان الصيني.

تعديل سعر الروبل أمام الدولار

ارتفع سعر الروبل بمقدار 15 كوبيكا ليصل إلى 81.22 روبل للدولار الواحد، وانخفض سعر الروبل بمقدار 7 كوبيكات ليصل إلى 93.83 روبل لليورو الواحد، كما تراجع الروبل كوبيكا واحدا ليصبح سعره 11.35 روبل لليوان.

معاناة الاقتصاد الروسي

تأتي هذه التحركات في إطار معاناة الاقتصاد الروسي من ضغوط متعددة، أبرزها خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي لروسيا في عام 2025 من 0.9% إلى 0.6%، وهو معدل أقل من التوقعات الحكومية الرسمية.

ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد تباطؤا حادًا بعد نموه بنسبة 4.3% خلال عام 2024.

يعزى سبب هذا التباطؤ بشكل رئيسي إلى ارتفاع سعر الفائدة الرئيسي الذي يفرضه البنك المركزي كإجراء للسيطرة على التضخم، والذي بلغ 8.2% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي.

ويهدف البنك من خلال سياسته النقدية المشددة إلى إعادة التضخم إلى مستواه المستهدف بحلول عام 2026.

ارتفاع عجز الميزانية الروسية

ويدعم البنك المركزي الاقتصاد الذي يتباطأ نموه مع ارتفاع عجز الميزانية نتيجة الإنفاق العسكري في أوكرانيا، في ظل استمرار العقوبات الغربية التي فرضت على خلفية الحرب.

تتجه السياسة النقدية نحو تخفيف التدريجي، حيث خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي الشهر الماضي بمقدار 50 نقطة أساس إلى 16.5%.

وتشير توقعات البنك إلى انخفاض التضخم إلى نطاق يتراوح بين 6.5% و7% بنهاية عام 2025، وانخفاض متوسط سعر الفائدة إلى نطاق 13% - 15% خلال العام المقبل، ووصول التضخم إلى مستهدفه البالغ 4% - 5% في عام 2026.

الاقتصاد الروسي بعيد عن الركود

من جهته، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين سابقا على تباطؤ النمو، واصفًا إياه بأنه إجراء متعمد بهدف كبح جماح التضخم والحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، مؤكدا أن الاقتصاد الروسي بعيد كل البعد عن الركود رغم كل التحديات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.